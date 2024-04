video suggerito

Lucia e Ayle insieme dopo Amici 23, la prima foto e i commenti di Kumo e Giulia Stabile: “Siete belli” Lucia Ferrari dopo l’eliminazione da Amici 23 ha riabbracciato Ayle, ex allievo con il quale aveva instaurato una “tenera” amicizia. Il cantante ha condiviso su IG una foto con la ballerina: sembrerebbe baciarla vicino alle labbra, ma nessuno dei due ha confermato il loro amore. Giulia Stabile e Kumo hanno scritto: “Siete belli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23, Lucia Ferrari ha riabbracciato Ayle. La ballerina è stata eliminata nella puntata del talent show dello scorso sabato 6 aprile: finita al ballottaggio finale contro Sofia, ha ricevuto la spiacevole comunicazione in casetta, dopo le esibizioni in studio. Dopo le lacrime prima di lasciare il programma, è tornata a sorridere con il cantante: con uno selfie con l'ex allievo potrebbe aver confermato le voci che li vedevano insieme.

La prima foto di Lucia e Ayle dopo Amici 23

Ieri sera Ayle, il cantante il cui nome all'anagrafe è Elia Flagella, ha pubblicato una foto con Lucia Ferrari. Sembrerebbe baciarla vicino alle labbra e il post ha scatenato i fan che desiderano vederli insieme come coppia. Nella casetta del talent show erano molto vicini prima della separazione per l'eliminazione dell'allievo, ma Maria de Filippi non ha mai fatto menzione della complicità che li univa. Non è chiaro se i due abbiano deciso di viversi la conoscenza lontano dal gossip e dalle telecamere del programma o se siano semplicemente amici, ma i commenti aggiunti al post dai volti noti del talent sembrerebbero confermare le voci che li vedrebbero insieme come coppia. Giulia Stabile ha scritto "belli miei", Kumo ha aggiunto "siete belli belli". Poi ancora Nicholas che ha scritto "Ennamo", Isobel Kinnear ha aggiunto le emoticon di cuori e di faccine commosse.

Lo stesso post lo ha poi condiviso Lucia Ferrari tra le stories, senza aggiungere però commenti.

Le lacrime di Lucia dopo l'eliminazione da Amici 23

Lucia Ferrari è stata eliminata dal talent nella terza puntata del Serale. Dopo la spiacevole comunicazione da Maria de Filippi, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sono un po' triste. Non posso essere arrabbiata per essere uscita contro Sofia, lei è la mia preferita" ha confessato alla redazione prima di ripercorrere le tappe della sua avventura nel programma.

Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Mi sono conosciuta in tanti modi. Sono riuscita a portare sul palco quella mia fragilità anche nelle esibizioni. Essere in Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto.