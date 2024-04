video suggerito

Serale di Amici 2024, chi è l’eliminato della terza puntata Lucia, Sofia e Lil Jolie sono le tre artiste di Amici eliminate provvisorie e mandate al ballottaggio per l’eliminazione finale nella puntata del 6 aprile. Una tra queste ha lasciato il programma per sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi sono i tre eliminati provvisori del terzo serale di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 6 aprile gli eliminati provvisori sono tre artiste: Lucia, Sofia e Lil Jolie. La prima manche è stata vinta da Mida e Sofia e il concorrente eliminato provvisoriamente è stato Lucia; nella seconda manche Gaia è stata salvata dai giudici, Lil Jolie eliminata provvisoria; nella terza manche è stato salvato Mida, Sofia eliminata provvisoria.

Lucia, Gaia e Lil Jolie sono gli eliminati provvisori della puntata del 6 aprile

Lucia, Gaia e Lil Jolie sono gli eliminati provvisori della puntata del 6 aprile. Nel terzo serale le tre concorrenti rischiano seriamente di uscire per sempre da Amici di Maria De Filippi. Il percorso di una di loro si è quindi spezzato sul più bello. Lil Joli è stata salvata e viene scoperto solo alla fine della puntata chi sarà eliminata per sempre tra Lucia e Gaia. Come di consueto, le ragazze sono fatte uscire dallo studio e rientreranno nella loro casa-studio. Da lì, in collegamento, Maria De Filippi comunica l'eliminazione.

Cosa è successo nella puntata del 6 aprile 2024

Nella puntata del 6 aprile di Amici di Maria De Filippi si sono sfidati nella prima manche gli allievi di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli contro quelli di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Perdono la gara, i Cucca-Lo e al ballottaggio ci vanno i loro ragazzi. Tra Mida, Sofia e Lucia, quest'ultima è l'eliminata provvisoria. Seconda manche: Pettinelli-Todaro contro Zerbi-Celentano. Alla fine, la spuntano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Gaia salvata dai giudici e Lil Jolie finisce anche lei eliminata provvisoria in ballottaggio con Lucia. Terza manche: Zerbi e Celentano sfidano i Cucca-Lo. Finisce anche qui male per quest'ultimi: Mida e Sofia al ballottaggio ma i tre giudici salvano il cantante e mandano la ballerina al ballottaggio.