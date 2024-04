Sofia Cagnetti dopo Amici: “Credevo che fosse più facile, non ero pronta per alcune situazioni”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sofia Cagnetti dopo l'eliminazione nel sesto Serale di Amici 23 parla ai microfoni di Witty della sua esperienza appena conclusasi. La ballerina ha confessato di aver imparato tanto nel lungo percorso confessando di aver sottovalutato le difficoltà che il talent show nasconde: "Pensavo di essere più pronta ad affrontare alcune situazioni, non era così".

Le prime parole di Sofia Cagnetti dopo Amici

Sofia Cagnetti parla a Witty del suo percorso ad Amici. "Sono felice perché ho avuto l'opportunità di vivermela tutto, a pieno. Non voglio uscire triste, sono felice perché sono fiera di tutto quello che ho fatto, dell'esperienza e della opportunità avuta" ha spiegato prima di aggiungere di aver avuto alcune difficoltà nel programma. "Pensavo fosse molto più facile. Visto da casa è un programma, qui è difficile, è tosta sotto qualsiasi punto di vista. Pensavo di essere più pronta ad affrontare delle situazioni, non era cosi", le parole. Ha poi continuato: "Non puoi pretendere di andare dritta dove tu pensi sia giusto, devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e capire come sfruttare tutto al massimo".

La giovane ballerina ha poi concluso: "Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista, su di me ho sentito un grande cambiamento. Ho imparato qualcosa, sono migliorata e questa è una cosa importante. Ho conosciuto tante persone bellissime, ho fatto il massimo di ciò che potevo fare".

La borsa di studio in America

Sofia Cagnetti dopo l'eliminazione ad Amici 23 avrà modo di continuare a studiare danza in una delle scuole di danza più prestigiose degli Stati Uniti d'America. La ballerina frequenterà la Joffrey Ballet School e lì avrà modo di coltivare la sua passione e migliorare giorno dopo giorno. Ha perso al ballottaggio finale contro Martina Giovannini e in casetta ha scoperto l'esito del suo percorso nel talent show e la sorpresa per il suo futuro.