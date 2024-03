Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: la prima sfida è tra Petit e Giovanni

La direzione artistica di Amici di Maria de Filippi è stata affidata per il quarto anno consecutivo al coreografo, ballerino e sceneggiatore francese Stephane Jarny, che prese il posto di Giuliano Peparini. Quest'ultimo spiegò così il motivo che lo aveva spinto a lasciare la direzione artistica del talent di Canale5: “Maria, tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare”.