Ad Amici annullato il guanto di sfida sulla pole dance, Malgioglio: "Sono molto bravo sul palo" Ad Amici i giudici annullano un guanto di sfida tra Marisol e Gaia proposito da Alessandra Celentano che voleva le due si esibissero in una coreografia di pole dance. Si oppone Cristiano Malgioglio: "Se volete tento io, sono molto bravo sul palo".

A cura di Stefania Rocco

La prima puntata della nuova edizione del serale di Amici comincia con un guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano e rifiutato dalla commissione. L’insegnante di danza, in squadra insieme a Rudy Zerbi, aveva proposito che la sua allieva Marisol si esibisse in una coreografia di pole dance dimostrata da una professionista di tale disciplina per evidenziare la sua superiorità rispetto a Gaia, allieva di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro si oppone al guanto di sfida

Raimondo si è però opposto al guanto di sfida e ha fatto in modo che la sua allieva Gaia non preparasse l’esibizione. La scelta spetta ai giudici: se valuteranno positivamente il guanto di sfida, il punto andrà automaticamente alla squadra di Alessandra Celentano. Todaro spiega le sue ragioni: “L’ho rifiutato perché è uno stile difficilissimo, può essere anche pericoloso. Gaia, quando ne parliamo in sala, mi ha detto che Marisol è stata onesta nell’ammettere che studia questo stile fin da bambina quindi è giusto che ne faccia un’esibizione. La testimonianza sta nel fatto che la maestra, per dimostrare questo guanto, ha chiamato una professionista esterna che si occupa di pole dance”.

Alessandra Celentano: “Merito di Marisol saper fare anche la pole dance”

Celentano conferma di volere che il guanto sei sfida sia eseguito: “Ho voluto una professionista per rendere giustizia a questa disciplina ma avevo scritto he Gaia avrebbe potuto semplificare la coreografia. I giudici avrebbero potuto giudicare un sacco di cose. Per Marisol è un merito saper eseguire anche questa disciplina”. I giurati si dicono d’accordo con Todaro e il guanto viene annullato. Cristiano Malgioglio commenta: “Sono d’accordo con Todaro perché altrimenti cosa avremmo giudicato? Mi sarei messo a fare l’uncinetto. Voglio vedere lo spettacolo. Poi se volete posso tentare io perché sono molto bravo sul palo. L’ho fatto più di una volta ma scivolavo sempre”.