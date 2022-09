Chi è Virginia Stablum: la 24enne trentina rappresenterà l’Italia a Miss Universo Virginia Stablum rappresenterà l’Italia a Miss Universo: “Sono orgogliosa di partecipare a un concorso che promuove le nuove frontiere della bellezza”.

A cura di Giusy Dente

Virginia Stablum rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Miss Universe: il concorso si svolgerà a gennaio 2023 in un Paese ancora da definire dall'organizzazione. L'anno scorso, per esempio, la cerimonia è avvenuta in Israele e il prestigioso titolo è andato all'indiana Harnaaz Sandhu. La prossima sarà un'edizione rivoluzionaria: la prima ad avere tra le Miss anche donne sposate e con figli. Lo show che ha eletto Virginia Stablum Miss Universe Italy 2022 si è svolto in una incantevole e lussuosa location, Lo Smeraldo a Canosa di Puglia. A condurre la serata Daniele Battaglia e Stephanie Bellarte.

Virginia Stablum tra moda e tv

Classe 1998, Virginia Stablum è nata a Trento il 17 febbraio da madre italiana e padre di origini africane. Sin da piccola ha sviluppato una grande passione per il mondo della moda, difatti ha lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. "Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata" ha raccontato nella sua descrizione.

foto via Instagram @virginia.stablum

A queste esperienze in passerella ne ha affiancate altre nel settore televisivo: ha partecipato nel 2018 a Uomini e Donne come corteggiatrice di Niccolò Brigante. Virginia ama molto gli animali e i viaggi. Al momento la sua vita si divide tra Milano e Miami ed è iscritta alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università degli Studi di Verona.

foto via Instagram @virginia.stablum

La vita privata di Virginia Stablum

La 24enne è felicemente fidanzata con l’imprenditore Vittorio Scala. È legatissima alla sua famiglia: in particolare mamma Antonella l'ha sempre appoggiata nelle scelte professionali, incoraggiandola a portare avanti le sue passioni. L'amore per i viaggi e la mentalità aperta derivano forse proprio dalla sua famiglia, una famiglia in cui ha avuto modo di stare a contatto con tradizioni, usi, costumi e culture molto diversi tra loro.

foto via Instagram @virginia.stablum

Anche se nati entrambi in Italia, i genitori di Virginia hanno alle loro spalle nell'albero genealogico una moltitudine di influenze diverse. L'esperienza a Miss Universo sarà un tassello importante nella carriera di Virginia: tenterà di portare la prestigiosa corona nel nostro Paese, che in questa storica ed importante competizione internazionale non è ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio.