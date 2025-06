Miss Mondo Italia 2025 è Sofia Viola: rappresenterà il Paese a Miss World

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025. La finale che l'ha eletta vincitrice del concorso si è svolta come sempre a Gallipoli, domenica 15 giugno, nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè. Sono arrivate alla serata conclusiva del concorso 30 reginette di bellezza, provenienti da diverse regioni d'Italia, ma a spuntarla è stata la rappresentante della Campania. Non poteva mancare, come ospite d'onore, Lucrezia Mangilli: Miss Mondo Italia 2024 ha passato la corona alla nuova rappresentante del Belpaese, che volerà direttamente a Miss World.

Chi è Sofia Viola

Sofia Viola è nata a Napoli e cresciuta a Pozzuoli, la stessa città che ha accolto da piccola la diva di cui la Miss appena eletta porta il nome: la grande Sofia Loren, che arrivò lì da Roma con sua madre, quando aveva appena 4 anni. Si è diplomata al Liceo scientifico e da qualche anno ha cominciato a frequentare il mondo del concorsi di bellezza. È stato il successo come Miss Campania 2023, che le ha aperto le porte dell'84esima edizione di Miss Italia e poi di Miss Mondo Italia. "Sono onorata di aver rappresentato la Campania, spero di aver portato questo titolo più in alto possibile" ha scritto su Instagram a un anno dalla conquista della corona di Miss Campania.

Sembra che la bellezza sia questione di famiglia, visto che sia sua madre che sua nonna in passato si sono distinte in alcune competizioni locali. Nonna Rita Sicilia ottenne la fascia di Miss Campi Flegrei nel 1967. E pensare che a Miss Italia ci era arrivata a sua insaputa: l'aveva iscritta sua madre di nascosto! Sofia sogna di diventare attrice e sta già studiando per intraprendere questa strada: il suo mito è, ovviamente, proprio Sofia Loren.

La Miss appena eletta si era già distinta a Miss Mondo Italia, prima della finale, aggiudicandosi la fascia speciale Miss Aviazione Marittima Italiana. E il titolo appena conquistato le permetterà di accedere a una delle competizioni di livello internazionale più prestigiosi e antichi: Miss World. La Miss Mondo 2025 è stata appena eletta ed è la thailandese Opal Chuangsri. La rappresentante italiana, Chiara Esposito, ha comunque ottenuto un ottimo risultato, arrivando nella top 20 finale e nella top 5 di livello europeo. Ora toccherà alla giovane Sofia Viola tenere alto l'onore del tricolore nella prossima edizione.