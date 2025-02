video suggerito

Le Miss Italia più famose di sempre (e chi non ha vinto ma ha ugualmente fatto strada) Miss Italia ha lanciato molte ragazze nel mondo dello spettacolo. Il concorso ha portato fortuna anche a reginette di bellezza diventate famose pur non vincendo.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone (2024)

"Miss Italia non deve morire" è la novità del catalogo Netflix, in uscita sulla piattaforma il 26 febbraio 2025. Il documentario ripercorre la storia del famoso concorso di bellezza fondato da Dino Villani e passato poi alla direzione di Enzo Mirigliani. Oggi c'è sua figlia Patrizia Mirigliani alla guida. Da evento nazional-popolare per eccellenza, il concorso ha conosciuto poi un periodo di crisi, che lo ha portato anche a cambiare destinazione televisiva: dalle emittenti locali a Mediaset, poi la Rai dal 1988 al 2012, LA7 dal 2013 al 2018 e oggi nuovamente la Rai. È come se l'evento avesse fatto fatica a trovare una propria identità in età contemporanea, un proprio posto, non solo nei palinsesti, ma anche a livello sociale, con ascolti e un interessa da parte del pubblico decrescente. Eppure nella sua lunga e gloriosa storia, Miss Italia ha lanciato tantissime attrici, conduttrici, showgirl e modelle nel mondo dello spettacolo, reginette che hanno sviluppato una solida carriera proprio a partire da quel palco, vincendo oppure no.

Le Miss più famose d'Italia

La prima edizione del concorso ci fu nel 1946: vinse Rossana Martini. Come lei, anche altre vincitrici sono passate alla storia del concorso: Mirca Viola venne squalificata dopo essere stata eletta, perché sposata e con un figlio. Solo dopo molti anni il concorso modificò il regolamento, aprendo alla partecipazioni di ragazze sposate e/o madri.

Anna Falchi 1989

Nel 1996 venne invece eletta la prima (e finora unica) Miss Italia nera: Denny Méndez, originaria della Repubblica Dominicana. Venendo alla contemporaneità, tra le Miss più amate e che si sono distinte nel mondo dello spettacolo sviluppando solide carriere spiccano: Miriam Leone, Anna Valle, Roberta Capua, Mara Carfagna, Cristina Chiabotto, Francesca Chillemi, Martina Colombari, Anna Falchi.

Giulia Salemi 2014

Ma non solo le vincitrici sono riuscite a trovare il loro posto e a farsi notare: basti pensare a Silvana Pampanini o Gina Lollobrigida. Oppure Giulia Salemi, Pamela Camassa, Caterina Balivo, Samira Lui. Persino Sophia Loren nel 1950 arrivò quarta, aggiudicandosi il titolo di Miss Eleganza, creato appositamente per lei. La Miss attualmente in carica, eletta nel 2024, è Ofelia Passaponti, originaria della Toscana.

Cristina Chiabotto 2004

La vittoria di Anna Valle nel 1995

Appena 19enne e fresca di diploma, Anna Valle approda al concorso. All'epoca lavorava in un negozio di abbigliamento intimo, quello di sua madre e si era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Lascia gli studi subito dopo la vittoria per dedicarsi alla recitazione e lavorare tra cinema, teatro e tv.

Anna Valle 1995

Giusy Buscemi prima classificata al concorso nel 2012

Giusy Buscemi oltre alla fascia di Miss Italia nel 2012 ha vinto anche la fascia Gli occhi di Enzo, dedicata allo storico patron Enzo Mirigliani scomparso l'anno prima. Lei ha inaugurato la tradizione di Miss Italia siciliane. Dopo di lei nel 2012 ce ne sono state, consecutivamente altre due: Giulia Arena e Clarissa Marchese.

Giusy Buscemi 2012

Miriam Leone è la più bella d'Italia nel 2008

La partecipazione di Miriam Leone a Miss Italia non è cominciata nel migliore dei modi. Basti pensare che era stata inizialmente eliminata nel corso del programma, salvo poi essere ripescata, arrivando poi in finale ed aggiudicandosi la vittoria. Quella fascia e quella corona sono state solo l'inizio: da lì la sua carriera di attrice non si è più fermata, sviluppandosi tra cinema e tv con grande successo. La sua ultima esperienza è quella sanremese, di co-conduttrice del Festival.

Caterina Balivo terza classificata a Miss Italia 1999

Caterina Balivo è oggi una delle conduttrici più amate d'Italia. I suoi esordi sono legati proprio al famoso concorso di bellezza, ma fa parte dell'elenco di reginette che non riuscirono a conquistare l'ambita fascia. Arrivò terza nel 1999, edizione vinta da Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro vince nel 1999

Manila Nazzaro, Samantha Meo, Rosa De Santis: questo il podio di Miss Italia 1999. La vincitrice dopo il concorso ha continuato a lavorare nel mondo della televisione, ma anche del teatro e della radio. Di recente è convolata a nozze.