Miss Mondo 2025 è thailandese: vince Opal Chuangsri, l'italiana Chiara Esposito in top 20 Opal Sucheta Chuangsri è Miss Mondo 2025. L'italiana Chiara Esposito è riuscita ad entrare nella top 20 finale e nella top 5 di livello europeo.

A cura di Giusy Dente

La più bella del mondo si chiama Opal Suchata. È lei la reginetta di bellezza incoronata nella finale del concorso Miss Mondo 2025 (72esima edizione). La competizione di è svolta in India presso l'Hitex Exhibition Centre di Hyderabad: il Paese aveva già ospitato anche le edizioni 1996 e 2023. È la prima volta che la vittoria va a una ragazza della Thailandia. Hanno partecipato ragazze provenienti da 108 Paesi, compreso l'Italia.

Chi è Opal Sucheta Chuangsri

Opal Sucheta Chuangsri è Miss Mondo 2025. Sul podio con lei la modella etiope Haset Dereje Admassu che si è classificata seconda e Maja Klyda dalla Polonia che si è aggiudicata il terzo posto. Quarta, invece, Aurelie Joachim dalla Martinica. La thailandese è stata incoronata da Krystyna Pyszková, la reginetta della Repubblica Ceca che era stata eletta l'anno scorso.

Oltre al titolo più ambito ha raggiunto anche il primo posto nella classifica multimediale di Miss Mondo. In finale, la reginetta ha indossato uno spettacolare abito lungo con piume e tempestato di cristalli ed elementi iridescenti che riproducevano la pietra preziosa da cui prende il nome.

Classe 2003, la neo Miss Mondo è nata a Phuket e ha studiato prima presso la Kajonkietsuksa School e poi presso la Triam Udom Suksa School, specializzandosi in comunicazione e lingue. Attualmente sta studiando Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso la Thammasat University di Bangkok. Non è un volto nuovo nei concorsi di bellezza di livello nazionale e internazionale: nel 2024 ha rappresentato il suo Paese al concorso di Miss Universo, dove si è classificata terza.

È impegnata nel sociale: appena 16enne ha avviato un progetto chiamato "Opal for Her", per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per una precoce diagnosi del tumore al seno. Il progetto è stato ispirato dalla sua esperienza personale con un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo benigno al seno a 16 anni. Ama molto gli animali: possiede 16 gatti e 5 cani! Nel suo futuro potrebbe esserci in cinema. Parlando con l'agenzia di stampa ANI ha dichiarato che le piacerebbe molto lavorare a Bollywood, ma ha ribadito di voler soprattutto portare avanti il suo progetto sociale.

L'Italia a Miss Mondo

L'Italia, rappresentata da Chiara Esposito originaria di Curti, in provincia di Caserta, è riuscita ad entrare nella top 20 finale e nella top 5 di livello europeo. "Rappresentare il mio Paese con orgoglio è un'emozione che porterò nel cuore per sempre – ha scritto su Instagram la Miss ringraziando i suoi sostenitori – Torno a casa col cuore pieno". L'italiana si è anche distinta al Talent, piazzandosi terza grazie un'esibizione di danza, la sua grande passione. La reginetta, infatti, si è diplomata all'accademia del Teatro alla Scala di Milano col titolo di Ballerina di Danza Classica.