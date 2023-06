Miss Mondo 2023, la ballerina Chiara Esposito rappresenterà l’Italia Chiara Esposito è Miss Mondo Italia 2023. La 20enne si è diplomata all’accademia del Teatro alla Scala e sogna di ballare al Bolshoi.

L'Italia ha la sua rappresentante, colei che porterà alto il nome del Paese al prestigioso concorso Miss Mondo 2023. La proclamazione si è svolta a Gallipoli domenica 11 giugno, nella cornice dell'Ecoresort Le Sirenè, nel cuore del Parco naturale di Punta Pizzo. La fascia e la corona sono andate a Chiara Esposito, proveniente dalla Basilicata. Non poteva mancare, in qualità di special guest, la Miss Mondo in carica: la torinese Rebecca Arnone.

Chi rappresenterà l'Italia a Miss Mondo

Lo show ha ospitato ragazze provenienti da tutte le regioni e ciascuna di loro ha avuto modo di cimentarsi con attività diverse, così da dimostrare il proprio talento. Le Miss si sono "sfidate" su diversi fronti, non solo la sfilata in passerella. C'è stato spazio per diverse tipologie di format: le aspiranti Miss si sono misurate col make-up, con la moda, coi social media. Il concorso Miss Mondo, infatti, richiede una preparazione approfondita a 360 gradi e nei giorni precedenti la finale tutte le ragazze sono state impegnatissime tra shooting, fitting, prove di sport, test di cultura generale, corsi di comunicazione oltre che di portamento.

Dopo le selezioni regionali sono state scelte 50 ragazze, diventate poi 25 per la serata finale. Chiara Esposito oltre al titolo di Miss Mondo Italia 2023, ha ottenuto anche la fascia Miss Mondo Alpak. Altre fasce speciali sono andate a Andrea De Nuccio, Anna Bardi bellezza, Gaia Blandini, Angelica Sensidoni, Michelle Bonati, Carolina Trombatore, Nicoletta Ventrice.

Chi è Chiara Esposito, Miss Mondo Italia 2023

Chiara Esposito dunque rappresenterà l'Italia alla prossima edizione di Miss World, che si terrà in India a dicembre 2023. Sarà la 71esima edizione del concorso, uno dei più longevi. La Miss Mondo in carica è la 24enne Karolina Bielawska, originaria della Polonia, incoronata durante la finale di San Juan (Porto Rico) il 16 marzo 2022. Chiara Esposito ha 20 anni da poco compiuti e viene da Caserta. Si definisce una ragazza molto determinata e con una passione in particolare: la danza. Studia dall'età di 9 anni per coronare il sogno di diventare una ballerina professionista.

Dopo aver studiato alla scuola di ballo del teatro di San Carlo a Napoli, si è successivamente diplomata all'accademia del Teatro alla Scala di Milano col titolo di Ballerina di Danza Classica. "Tra 10 anni mi vedo nel mondo dell'arte e dello spettacolo" ha ammesso. Il suo sogno più grande? Ballare al Bolshoi di Mosca nel ruolo di Nikija, la protagonista della Bayadère.