Miss Mondo, chi è Rebecca Arnone la torinese fan dei Maneskin che gareggia per l’Italia Sabato 18 giugno è stata eletta la vincitrice di Miss Mondo Italia, che rappresenterà il nostro Paese al concorso di bellezza globale. È Rebecca Arnone, 20enne di Torino che studia Biologia ed è un’amante della musica metal-rock.

A cura di Giulia Turco

Nello splendente scenario di Gallipoli si è svolta la finale di Miss Mondo Italia: la reginetta che rappresenterà il nostro Paese al concorso di bellezza globale è stata eletta. È la torinese Rebecca Arnone, 20 anni, modella e studente di Scienze Biologiche a Torino. Delle 120 bellezze che sono state accolte dalla Puglia nelle ultime settimane, soltanto 25 sono arrivate allo show finale che si è svolto sabato 18 giugno ed è stato trasmesso in diretta su Instagram.

Chi è Rebecca Arnone

Rebecca Arnone ha 20 anni ed è una giovane studentessa piemontese. È nata e vive a Torino, anche se a Miss Mondo ha rappresentato la Valle D’Aosta, per il legame che ha con questa regione sin da bambina. Dopo la maturità scientifica, si è iscritta alla Facoltà di Scienze Biologiche presso l’Università di Torino e nel frattempo sta portando avanti la sua passione per la moda. “Faccio la mannequin (indossatrice), da quando avevo 15 anni”, racconta nel video presentazione per Miss Mondo. Non a caso, il suo profilo Instagram @rebeccaarnone è pieno di testimonianze del suo lavoro da modella. Non solo le passerelle, tra le sue passioni c’è anche la musica: “Amo il Metal-rock e adoro e Maneskin", racconta. "Ne vado pazza diciamo”.

Tra le concorrenti anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Non era passata inosservata la partecipazione di un volto già conosciuto dal mondo della tv. Tra le ragazze che hanno partecipato alla selezione per rappresentare l’Italia a Miss Mondo c’era anche Vanessa Spoto, la ragazza toscana che fu scelta dal tronista Massimiliano Morricone durante la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Dopo la fine della loro relazione, avvenuta pochi mesi dopo l’uscita dal programma, Vanessa si era allontanata dal mondo dello spettacolo, salvo poi decidere di rappresentare la sua regione, la Toscana, al concorso di bellezza. Negli ultimi tempi sui social era stata sollevata la polemica della sua somiglianza con Giulia De Lellis, dopo alcuni ritocchini estetici ai quali Vanessa Spoto sembrava essersi sottoposta.