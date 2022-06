L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vanessa Spoto è in gara per Miss Mondo Italia Vanessa Spoto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta di Massimiliano Mollicone, è in gara per il concorso Miss Mondo Italia: il video di presentazione.

A cura di Gaia Martino

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vanessa Spoto è una candidata a Miss Mondo Italia. Fu la scelta del tronista della stagione 2020/2021 Massimiliano Morricone ma pochi mesi dopo l'inizio della loro storia al di fuori del programma decisero di lasciarsi. Oggi la giovane, lontana dal mondo dello spettacolo, è in gara per il titolo, uno dei più prestigiosi al mondo.

L'ex corteggiatrice Vanessa Spoto in gara per Miss Mondo Italia

Con un video Vanessa Spoto si mostra in gara per Miss Mondo Italia e la presentazione è stata resa pubblica anche dal profilo ufficiale del concorso. Con il numero 7, rappresenta la Toscana: la finale, si legge sul sito ufficiale, è in programma il 18 giugno 2022 a Gallipoli.

Vanessa Spoto a Uomini e Donne e la rottura da Massimiliano

Pochi mesi dopo la scelta a Uomini e Donne, si sono detti addio. Massimiliano Mollicone fu subito attratto da Vanessa Spoto non appena questa si presentò a lui, a Uomini e Donne: le fece conoscere anche la sua mamma ma una volta terminato il programma e tornati alla vita di tutti i giorni iniziarono gli alti e bassi. Prima i litigi e le incomprensioni, poi il desiderio di andare a convivere: i progetti non sono andati a buon fine e ad agosto 2021 l'ex tronista ha annunciato la rottura definitiva.

Purtroppo le cose non andavano più bene, non c'era felicità nella coppia. Noi siamo ragazzi normali, e anche se il nostro rapporto è nato dopo mesi di corteggiamento, le storie come nascono così finiscono.

La somiglianza di Vanessa Spoto con Giulia De Lellis

Pochi mesi fa fece chiacchierare su Twitter Vanessa Spoto perché, improvvisamente, nelle fotografie che aveva iniziato a pubblicare si notava una certa somiglianza con Giulia De Lellis. Molti utenti, fan del programma di Maria De Filippi, iniziarono a commentare la vicenda sostenendo che l'ex corteggiatrice si fosse rivolta al chirurgo per poter assomigliare alla famosa influencer, anche lei divenuta nota al pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne. Insinuazioni alla quale l'ex corteggiatrice non ha mai replicato.