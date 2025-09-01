Lucilla Nori è Miss Universo Italia 2025: rappresenterà il Paese al concorso internazionale

L'Italia ha la sua nuova reginetta di bellezza, che avrà l'onere e l'onore di rappresentare il Paese a uno dei concorsi più prestigiosi, di livello internazionale. È infatti stata eletta Miss Universe Italy 2025, titolo che ha ereditato dalla precedente vincitrice Glelany Cavalcante, che ha ceduto la corona a Lucilla Nori. Nella top three finale, dunque sul podio, anche Catalina Jacob e Andrea Zanettin.

Lucilla Nori vola a Miss Universo

Glelany Cavalcante ha degnamente rappresentato l'Italia a Miss Universo, nell'ultima edizione del concorso di bellezza. In finale, l'italo-brasiliana ha portato un omaggio al nostro cinema, puntando molto sul messaggio del multiculturalismo, tema a lei caro. Miss Universo si distingue dagli altri concorsi per un focus molto specifico su tematiche di rilievo, legate all'attualità. Il ruolo di Miss Universo dopo l'elezione, infatti, è legato soprattutto alla beneficenza.

Ph. Federica Iannella

La Miss Universe Organization supporta diverse cause, tra cui la lotta contro l'AIDS e la reginetta di bellezza viene scelta in base anche alla sua cultura generale, all'impegno nel sociale, alla preparazione sui temi legati all'attualità. L'ente punta molto sull'inclusività: è un’organizzazione aperta a mamme, donne incinte e sposate.

Ph. Federica Iannella

Promuovendo la diversità culturale aiuta le donne a realizzarsi. Alla competizione nazionale preliminare, che si è tenuta a Villa Cafiero, stavolta l'ha spuntata Lucilla Nori. Toccherà a lei quindi rappresentare l'Italia. Comincia ufficialmente la preparazione che la porterà dritta in Thailandia, dove si svolgerà la finale. Dovrà vedersela con le altre Miss provenienti da tutti gli altri Paesi del mondo.

Ph. Federica Iannella

Chi è Lucilla Nori

Lucilla Nori è Miss Universe Italy 2025. Originaria di Anzio (RM), dopo il Diploma presso il Liceo Scientifico ha proseguito la sua formazione studiando Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza e poi Management e gestione d’impresa. Oltre alla passione per la moda, è anche una sportiva: pratica nuoto da tanti anni. La modella è la fondatrice di Arte del Portamento by Lucilla: "Aiuto le donne a camminare con grazia, portare con eleganza e sentirsi sicure, dal quotidiano al giorno del sì".