Lucilla Nori a Miss Universo, cosa indosserà in finale: “Dobbiamo essere noi stesse anche se ci vogliono diverse”

Lucilla Nori

Tutto è pronto per la finale di Miss Universo 2025, 74esima edizione: si svolgerà in Thailandia e le reginette sono lì già da diversi giorni alle prese coi preparativi. Lucilla Nori è volata in Asia per rappresentare l'Italia al concorso internazionale ed è determinata a tenere alto l'onore del tricolore. L'evento richiede una preparazione specifica che va ben oltre la sfilata in passerella in abito da sera e costume da bagno. È previsto anche un costume nazionale. Quello di Lucilla Nori, per esempio, è un omaggio a Sanremo, la Città dei Fiori e delle Canzoni: dalla gonna ricoperta di fiori fino al pentagramma decorativo passando per il copricapo floreale con microfono, tutto richiama la magia del Teatro Ariston. Benché sia un concorso di bellezza, i giudici si basano molto, nelle loro valutazioni, sulla cultura generale delle candidate, sulle loro aspirazioni, sul coinvolgimento in progetti benefici, sui loro valori e i loro studi pregressi. Proprio la beneficenza, infatti, è il fulcro di Miss Universe: l'organizzazione supporta molte cause, per esempio la lotta contro l'AIDS. Fanpage.it ha chiesto a Lucilla Nori cosa indosserà in gara e che atmosfera si respira lì in Thailandia, soprattutto alla luce di quanto accaduto giorni fa. Ha fatto il giro del mondo il video in cui un organizzatore si rivolge in malo modo a Miss Messico, la quale abbandona la sala seguita da altre colleghe in segno di solidarietà.

Che clima si respira in Thailandia dopo quello che è successo a Miss Messico?

Dopo il momento di tensione iniziale, il clima si è decisamente calmato. Tra noi concorrenti c’è una bellissima energia: sì, c’è competizione, perché è inevitabile, ma c’è anche una crescente voglia di conoscersi, di unirsi, di condividere storie e di mescolare culture. Parliamo molto, ci sosteniamo, ridiamo insieme, ci confrontiamo. È incredibile vedere come ragazze provenienti da ogni angolo del mondo riescano a creare un ambiente così ricco di rispetto e curiosità reciproca. Questa esperienza ci sta unendo più di quanto si possa immaginare.

Lucilla Nori in Erasmo Fiorentino Couture

Qual è il messaggio che porti sul palco di Miss Universo? Ha un legame con ciò che indossi?

Sì, assolutamente. Il messaggio che porto sul palco di Miss Universe è profondamente legato al valore della donna, alla sua autenticità, alla sua capacità di brillare restando fedele a sé stessa. È un invito a tutte le donne giovani, adulte, di ogni cultura a riscoprire la propria eleganza interiore, quella che nasce dalla consapevolezza, dal coraggio e dalla vulnerabilità. Gli abiti che indosso non sono solo vestiti: sono parte della mia voce. Raccontano l’importanza della grande forza che si nasconde nella delicatezza, della dignità, della grazia e dell’essere autentiche in un mondo che spesso ci vuole diverse. Vorrei che chi mi guarda potesse emozionarsi, sentirsi rappresentato e trovare un po' di sé in ciò che porto sul palco.

Lucilla Nori in Erasmo Fiorentino Couture, l’abito nazionale

Chi ha disegnato gli abiti della finale?

Gli abiti che indosserò nella fase dei preliminary e nella finale sono stati disegnati dallo stilista Erasmo Fiorentino, un talento italiano che ammiro profondamente. La sua capacità di unire raffinatezza, modernità e sartorialità italiana rende ogni creazione unica. Con lui si è creata una sintonia speciale: ha saputo ascoltare la mia visione, interpretare la mia personalità e trasformarla in abiti che non sono solo belli, ma che parlano di me, della mia eleganza e delle mie radici. Indossare le sue creazioni sul palco di Miss Universe è per me un vero onore.

Lucilla Nori in Erasmo Fiorentino Couture

Come stai vivendo questa avventura? Cosa ti aspetti dal dopo Miss Universe?

Sto vivendo questa avventura con un cuore pieno: sono serena, determinata e profondamente grata. Ogni giorno mi sveglio sapendo che sto facendo parte di qualcosa di straordinario, qualcosa che porterò con me per sempre. Sto crescendo, sto imparando, sto conoscendo donne incredibili e sto mettendo alla prova me stessa in modi nuovi e bellissimi. Per il dopo, mi auguro che questa esperienza possa aprirmi nuove opportunità, non solo professionali, ma anche umane. Vorrei continuare a usare questa piattaforma per dare voce ai valori che porto con me: autenticità, rispetto, solidarietà e femminilità consapevole. E, soprattutto, voglio continuare a crescere, con la stessa passione che mi ha portata fin qui.