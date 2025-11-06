Miss Universo nel caos: l’organizzatore umilia una concorrente, le reginette boicottano il concorso

Instagram @fatimaboschfdz

Un piccolo scandalo si è abbattuto sul concorso Miss Universo, piombato nel caos. La serata organizzata in Thailandia è stata un disastro, con diverse concorrenti che hanno abbandonato l'evento dopo il trattamento riservato da un funzionario della nazione ospitante a una delle reginette di bellezza in carica.

Cosa è successo a Miss Universo

Miss Messico, nel corso di una cerimonia pre-concorso, è stata rimproverata duramente dal direttore di Miss Universo Thailandia: Nawat Itsaragrisil ha avuto da ridire nei confronti di Fatima Bosch, richiamata di fronte a decine di altre concorrenti per non aver pubblicato contenuti promozionali. La Miss, però, non è rimasta in silenzio e ha manifestato il suo disappunto, nonostante il funzionario le intimasse di smettere di parlare. L'uomo ha chiamato la sicurezza e ha minacciato di squalificare lei e le sue sostenitrici.

Instagram @fatimaboschfdz

Infatti diverse ragazze si sono unite a Miss Messico in segno di solidarietà e, senza cedere alla minaccia, hanno lasciato la sala. Tra queste anche la Miss Universo in carica, Victoria Kjaer Theilvig della Danimarca. Tutto è successo in diretta streaming e ora il video sta rapidamente facendo il giro del web. Parallelamente, sui social si sono diffusi hashtag come #StandWithMexico, #JusticeForFatima e #MissUniverseThailand, che sono diventati virali in tutto il mondo, soprattutto in America latina.

Instagram @fatimaboschfdz

La Miss Universe Organisation (MUO) si è affrettata a prendere le distanze del comportamento del funzionario. "Vorrei ribadire che Miss Universo è una piattaforma di emancipazione per le donne, affinché le loro voci possano essere ascoltate nel mondo", ha affermato in una dichiarazione video Raul Rocha, il presidente del MUO. Non si sono fatte attendere le scuse di Nawat Itsaragrisil, che in una dichiarazione video affidata ai social ha affermato: "Se qualcuno si è sentito male, a disagio o colpito, mi scuso. Mi scuso con tutti in particolare con le ragazze presenti".

Instagram @fatimaboschfdz

Miss Messico ha a sua volta dichiarato di aver trovato irrispettoso il comportamento di Nawat Itsaragrisil, che l'ha chiamata "stupida" davanti a tutti. La parola che non le è proprio andata giù. In un'intervista condivisa anche sul suo profilo ha ribadito di volersi impegnare nel nome di tutte le donne a cui troppo spesso è stata tappata la bocca: "Voglio solo far sapere al mio Paese che non ho paura di far sentire la mia voce. È qui ed è più forte che mai. Ho uno scopo. Ho cose da dire. Siamo nel 21esimo secolo. Non sono una bambola da truccare e a cui cambiare i vestiti. Sono venuta qui per dare voce a tutte le donne e a tutte le ragazze che lottano per una causa e per dire al mio Paese che sono completamente impegnata in questo".