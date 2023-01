Virginia Stablum in finale a Miss Universo: “Il mio abito omaggia le donne che lottano per la libertà” Virginia Stablum rappresenterà l’Italia nella finale di Miss Universo del 14 gennaio. È volata a New Orleas e raggiunta dai microfoni di Fanpage.it ha raccontato le sue emozioni, svelando alcuni dettagli degli abiti che indosserà.

A cura di Giusy Dente

È ufficialmente iniziata l'avventura di Virginia Stablum a Miss Universo. La trentina rappresenterà l'Italia nella prestigiosa competizione di livello internazionale, che eleggerà la nuova reginetta il prossimo 14 gennaio. La modella è partita alla volta di New Orleans, decisa a portare a casa la corona, un titolo che il nostro Paese non ha mai vinto nella storia del concorso. Atterrata negli States, a Fanpage.it ha raccontato le sue emozioni a pochi giorni dalla fatidica finale, in cui indosserà gli abiti di una Maison italiana.

Virginia Stablum vola a Miss Universo

Virginia Stablum è stata eletta Miss Universe Italy 2022 lo scorso 18 settembre, aggiudicandosi così la partecipazione a Miss Universo. La 24enne è nata e cresciuta in Trentino Alto Adige, ma vive a Milano. Alle spalle ha un albero genealogico variegato di cui è molto fiera e da cui ha appreso il valore della multiculturalità: origini tedesche da parte della nonna materna e africane da parte della nonna paterna.

Come si è preparata la Miss per la competizione

La Miss è atterrata a New Orleans da alcune ore. Raggiunta dai microfoni di Fanpage.it ha raccontato le sue emozioni: "L'emozione è gigantesca, essere qui è sicuramente un onore ma anche una grande responsabilità. Sto rappresentando il nostro Paese alla fine, per questo motivo anche dopo mesi di preparazione sto dando il massimo qui. La competizione è altissima, ma sono concentrata e ho gli occhi sull’obiettivo".

In questi mesi si è dedicata a una preparazione a 360 gradi per dare il massimo. Ha spiegato: "Da quando ho vinto il titolo nazionale ho iniziato la mia preparazione. Ho fatto tutte le settimane un corso di Public Speaking per migliorare le mie capacità oratorie. Ho preso classi di passerella per migliorare la mia camminata, perché sfilata di moda e Miss sono molto diverse: io ho cercato di combinare le due cose e di farla mia. Poi chiaramente mi sono allenata con costanza e determinazione con il mio personal trainer, che mi motiva tutti i giorni e che reputo un professionista incredibile. Sono fortunata ad essere riuscita a costruire un team così incredibile con l’aiuto dell’organizzazione di Miss Universe Italy".

Chi ha firmato gli abiti della finale

Nella finale di New Orleans, Virginia Stablum farà da ambassador del Made in Italy, indossando creazioni firmate Roberto Cavalli: due abiti da sera scelti con Fausto Puglisi, il direttore creativo della Maison. "Mi sento davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso, così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga e tanti altri" ha detto. Ma non è tutto. Sfilerà come le altre aspiranti al titolo con un costume nazionale: il suo è ispirato al Carnevale di Venezia ed è stato realizzato artigianalmente per l’occasione da un atelier specializzato in abiti storici.

Il costume della Miss nasconde un messaggio universale

Per la sfilata in costume da bagno, la 24enne abbinerà al look una mantella interamente dipinta a mano da un'artista salentina. La stampa dell'indumento è un'opera che simboleggia l'equilibrio tra uomo e donna e il diritto alle pari opportunità tra i sessi. È un modo per celebrare la forza delle donne: "Il design è ispirato al ruolo delle donne che devono lottare per liberarsi dai pregiudizi e dalle discriminazioni".

Come ha raccontato a Fanpage.it, queste tematiche le stanno molto a cuore e ha scelto di portarle anche sul palco di Miss Universo: "Con l’artista Krissel Pierri abbiamo deciso di rappresentare graficamente l’equilibrio tra uomo e donna usando l’immagine iconica di Freddie Mercury nel video musicale I want to break free dei Queen. L’intento di Mercury è proprio quello di giocare con gli stereotipi e ribaltarli. Nell’immagine Freddie vuole incarnare il ruolo della casalinga repressa che vuole liberare se stessa da un’immagine retrograda della donna. La scritta I want to break free al centro dell’art cape vuole rendere il messaggio chiaro. L’orologio è un simbolo di speranza: il minuto 46 indica il 1946, anno in cui le donne hanno potuto votare in Italia per la prima volta. Infine troviamo la fenice, con le ali aperte pronta a spiccare il volo, simbolo di rinascita e resilienza. Ho questo messaggio molto a cuore, lo sento mio e spero che il pubblico possa percepirlo".