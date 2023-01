Virginia Stablum, italiana a Miss Universo: sfila in abito da sera e costume (che ha un significato) Il 14 gennaio si terrà la finale di Miss Universo 2023. L’Italia tifa per la 24enne trentina Virginia Stablum. Nella preliminary competition ha sfilato con creazioni che hanno celebrato le donne e il Made in Italy.

A cura di Giusy Dente

Il conto alla rovescia per la finale di Miss Universo è ufficialmente iniziato. La vincitrice del concorso verrà eletta il 14 gennaio, quando saranno annunciati anche i risultati della gara preliminare dell'11 gennaio. In questa prima eliminatoria tutte le concorrenti hanno sfilato davanti alla giuria in abito da sera, costume nazionale e costume da bagno. Bisognerà dunque aspettare il 14 gennaio per conoscere i punteggi di tutte loro e sapere chi si è aggiudicata l'accesso alla fase finale. L'Italia fa il tifo per la 24enne trentina Virginia Stablum. Sogna di portare la preziosa corona a casa: sarebbe la prima volta nella storia della prestigiosa manifestazione e sarebbe anche la prima mulatta a trionfare.

Virginia Stablum in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Chi ha firmato l'abito rosso di Virginia Stablum

Nella preliminary competizion dell'11 gennaio Virginia Stablum ha sfilato indossando un'elegantissima creazione firmata Roberto Cavalli by Fausto Puglisi: un abito da sera monospalla in seta rossa con lungo strascico, scollo a cuore, decorazioni di cristalli a forma di serpente sul corsetto, maxi spacco sulla gamba e lungo velo in georgette. "Mi sento davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso, così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga e tanti altri" ha detto orgogliosa la Miss.

Il significato del mantello della Miss

A Fanpage.it, Virginia Stablum ha spiegato nel dettaglio cosa nasconde il mantello dipinto a mano dalla salentina Krissel Pierri portato sul palco di Miss Universo. Lo ha indossato per la sfilata in costume, per impreziosire e dare un tocco personale al suo look. È un messaggio a cui tiene molto: "Il design è ispirato al ruolo delle donne che devono lottare per liberarsi dai pregiudizi e dalle discriminazioni. Basandoci su questo concetto, con l’artista abbiamo deciso di rappresentare graficamente l’equilibrio tra uomo e donna usando l’immagine iconica di Freddie Mercury nel video musicale I want to break free dei Queen. L’intento di Mercury è proprio quello di giocare con gli stereotipi e ribaltarli. Nell’immagine Freddie vuole incarnare il ruolo della casalinga repressa e che vuole liberare se stessa da un’immagine retrograda della donna. La scritta I want to break free al centro dell’art cape vuole rendere il messaggio chiaro".

Ha aggiunto: "L’orologio è un simbolo di speranza, il minuto 46 indica il 1946, anno in cui le donne hanno potuto votare in Italia per la prima volta. Infine troviamo la fenice, con le ali aperte pronta a spiccare il volo, simbolo di rinascita e resilienza. Ho questo messaggio molto a cuore, lo sento mio e spero che il pubblico possa percepirlo".

A Miss Universo un omaggio al Carnevale

Per la sfilata in costume nazionale, Virginia Stablum ha calcato la passerella con una creazione ispirata a un evento molto "italiano", famoso in tutto il mondo: il Carnevale di Venezia. Il costume è stato realizzato artigianalmente per l’occasione da Federica Carone titolare dell’atelier FedeMorgana specializzato in abiti storici.