Anche le donne sposate e le mamme potranno partecipare a Miss Universo: è rivoluzione

Una decisione rivoluzionaria arriva da Washington, dove c'è il quartier generale di Miss Universo che si prepara a festeggiare i suoi 71 anni dal primo concorso di bellezza. Il regolamento sarà stravolto perché fino alla scorsa edizione le donne che partecipavano al concorso non potevano essere né sposate né mamme. La donna moderna ne esce premiata da questa modifica: la possibile vincitrice del prossimo titolo non dovrà per forza essere nubile né tantomeno sarà obbligata a non aver avuto figli. La corona di Miss Universo, quindi, può andare anche a una donna sposata con figli.

Il commento di Andrea Meza, Miss Universo 2020

Tra le donne che hanno attaccato il vecchio regolamento, Andrea Meza, la messicana che vinse Miss Universo nel 2020: "È un regolamento sessista". La messicana aveva spiegato che il concorso avrebbe avuto bisogno di riaggiornarsi proprio in virtù del fatto che la società è profondamente cambiata nel corso del tempo:

Proprio come la società sta cambiando e adesso le donne occupano ruoli che prima erano riservati solo agli uomini, era arrivato il momento che i concorsi aprissero alle donne con famiglia. Le regole adottate sono irrealistiche. Alcune persone sono contrarie a questi cambiamenti perché hanno sempre voluto vedere una bella donna single disponibile per una relazione. Volevano sempre vedere una donna che, dall'esterno, sembra così perfetta da essere quasi irraggiungibile. La prima è sessista e la seconda è irrealistica.

Andrea Meza, la messicana che ha vinto nel 2020

La storia di Miss Universo

Miss Universo è un concorso di bellezza che viene organizzato ogni anno dalla Miss Universe Organization. È un concorso gestito dal gruppo WME/IMG e che ha visto per anni la gestione delle società di Donald Trump. Ogni anno, più di 600 milioni di spettatori seguono la massima competizione di bellezza internazionale. I suoi concorsi rivali sono Miss Mondo, Miss International, Miss Supranational e Miss Grand International. Curiosamente, l'Italia non è mai riuscita ad aggiudicarsi la vittoria ma è arrivata due volte seconda nel 1960 e nel 1987.