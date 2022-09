La dama del Trono Over Isabella Falasconi si è sposata, anche suo marito è un ex di Uomini e Donne Isabella Falasconi, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island (a cui partecipò con Mauro Donà), è convolata a nozze. Anche suo marito era un cavaliere del dating show di Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino sposi

Isabella Falasconi si è sposata. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne e di Temptation Island, a cui aveva partecipato con l'ex compagno Mauro Donà, è convolata a nozze con Giuseppe Tranquillino, ex cavaliere della corte di Maria De Filippi. In un'intervista rilasciata a IsaeChia, Falasconi ha raccontato come è nato l'amore per suo marito.

Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino sposi

Nel 2014, Isabella Falasconi faceva parte del parterre di Uomini e Donne: "Giuseppe Tranquillino si presenta, era seduto al centro dello studio esattamente davanti a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche in Ingegneria Meccanica". Quando la conduttrice Maria De Filippi chiese a Giuseppe se una delle dame lo avesse colpito, lui non ebbe dubbi e fece il nome di Isabella: "Facciamo un ballo insieme, in me nasce un'emozione fortissima. Ero quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante. Lui mi fece sentire quasi del tutto impacciata".

Si sono ritrovati sette anni dopo il primo incontro a Uomini e Donne

Nel 2014 tra loro non andò in porto perché l'uomo, secondo quanto sostiene Isabella Falasconi, avrebbe dato retta ad alcune dicerie sul suo conto. Così, le loro strade si separarono e Isabella intraprese una relazione con Mauro Donà, con cui partecipò anche a Temptation Island. Si sono detti addio nel 2017. Sette anni dopo il primo incontro nello studio di Uomini e Donne, Giuseppe Tranquillino ha fatto di tutto per rimettersi in contatto con Isabella Falasconi:

Leggi anche Chi è Fabio Nova a Uomini e Donne, famoso fotografo di moda e cavaliere del trono Over

Dopo circa sette anni, lui cercò di contattarmi anche tramite la trasmissione. Ma nulla, non gli hanno dato il mio numero, adducendo a leggi sulla privacy. Ha richiamato la produzione circa tre volte, ma nulla. Lui non usava né Facebook né altri social. Non si ricordava nemmeno il mio cognome. Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio, ci siamo ritrovati.

Le nozze tra Altamura e Polignano a Mare

"Io mi sono innamorata da subito": ha raccontato Isabella Falasconi. Il suo compagno è solito dedicarle poesie e canzoni. E il 27 agosto sono diventati marito e moglie: