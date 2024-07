La principessa di Dubai lascia il marito su Instagram: “Passi il tempo con le altre”

video suggerito

Sheikha Mahra, figlia del sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum nonché Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, ha lasciato il marito e lo ha fatto via Instagram. Qualcosa di clamoroso per i costumi del luogo: si suppone che l'abbia tradito con "molte donne", da quanto si legge nel suo post.

L'annuncio di Sheikha Mahra

Sheikha Mahra, trent'anni compiuti da poco, ha pubblicato nella giornata di mercoledì il suo annuncio: "Considerato che sei occupato con altre donne, io dichiaro ufficialmente il nostro divorzio. Divorzio da te, divorzio da te e divorzio da te. Stammi bene. La tua ex moglie". La principessa ha scritto tre volte "divorzio da te", come è uso nei paesi musulmani da parte degli uomini. Non è infatti abitualmente invocato dalle donne: un uomo può divorziare invece all'istante dalla moglie, dichiarandolo appunto per tre volte.

Chi è Sheikha Mahra e perché è una notizia che abbia divorziato

Sheikha Mahra è la figlia di uno degli uomini più potenti del mondo. È una notizia che abbia scelto di divorziare proprio per il clamore che questo gesto ha nei paesi musulmani e non. E ha clamore anche perché la principessina ha sposato un altro membro della famiglia reale: Sheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum. Il loro matrimonio era stato raccontato da riviste di costume come Harper’s Bazaar Arabia e Grazia. Poco dopo hanno anche avuto una figlia. Al momento, le loro foto non ci sono più sull'account Instagram del marito, Sheikh Mana. È un colpo molto basso per lui, data la popolarità della moglie. Grande presenza pubblica, grandi numeri sui social, Sheikha Mahra è una socialite dei paesi musulmani e partecipa molto spesso a eventi pubblici, posando per le copertine più importanti. Al momento, il governo degli Emirati Arabi Uniti non ha commentato pubblicamente la notizia e c'è l'impressione che non lo farà.