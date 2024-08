video suggerito

La principessa Rajwa di Giordania diventa mamma, è nata la prima figlia con il principe Al Hussein Al Hussein, figlio della regina Rania e del re Abd Allah di Giordania, è diventato padre. La principessa Rajwa, sua moglie, ha partorito la loro prima figlia. La piccola è stata presentata, sulla pagina Instagram della famiglia reale, come "principessa Iman bint Al Hussein".

A cura di Elisabetta Murina

Al Hussein, figlio della regina Rania e del re Abd Allah di Giordania, è diventato padre. La moglie, la principessa Rajwa, ha partorito loro prima figlia. L'annuncio sulla pagina Instagram ufficiale della principessa di Giordania, dove la piccola è stata presentata come "principessa Iman bint Al Hussein".

L'annuncio della nascita

"La Corte Reale Hashemita è lieta di annunciare che le loro Altezze Reali, il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Hussein sono state benedette, il 3 agosto 2024, con una bambina che hanno chiamato Iman". Con questo annuncio, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della principessa Rawja, la corte di Giordania ha voluto annunciare la nascita della piccola Iman. Si tratta della prima figlia della coppia, che lo scorso anno è convolata ufficialmente a nozze. La bambina è nata presso il King Hussein Medical Center di Amman e il suo nome è quello della zia, sorella del re.

Sui social sono comparse anche le prime foto con gli altri membri della famiglia reale: i nonni, il re Abdullah e la regina Rania, sono andati a trovare la piccola in ospedale, insieme allo zio, in principe Hashem, e le zie, le principesse Iman e Salma. "Iman, hai già preso il mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata così felice!", ha scritto Rania di Giordania.

La gravidanza della principessa Rajwa di Giordania

La coppia era convolata a nozze nel giugno 2023, con una sontuosa cerimonia in Giordania, presso Palazzo Zahran. L'erede al trono, il principe Al Hussein, aveva conosciuto la sua futura regina durante un periodo di studio negli Stati Uniti. A Capodanno , poi, avevano annunciato il fidanzato ufficiale e alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di quasi tutte le monarchie, inclusi il principe William e Kate Middleton. Poi l'annuncio della gravidanza della principessa Rajwa e la decisione di viversi questi mesi lontano dai riflettori, tanto che si è lasciata immortalare con il pancione per la prima volta solo lo scorso giugno. E lo ha fatto in una giornata tutt'altro che casuale: il primo anniversario di nozze con il marito.