Beatrice di York in crisi con Edoardo Mapelli Mozzi, le indiscrezioni sulla fedeltà del rampollo italiano

A cura di Ilaria Costabile

Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi starebbero attraversando un periodo di crisi, almeno è quanto si legge sulle pagine del settimanale Oggi, secondo cui la coppia, che da poco ha avuto una seconda figlia, avrebbe qualche problema relativo al fatto che lui è sempre in giro per lavoro, mentre lei è a casa con i figli.

I rumors su Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi

I media britannici non parlano di questa possibile crisi, ma stando a quanto scritto sul settimanale Oggi, il fatto che Edoardo Mapelli Mozzi sia sempre in viaggio per lavoro avendo un'impresa immobiliare di prestigio, potrebbe mettere far nascere dubbi sulla sua fedeltà, considerando che, invece, "la moglie si ritrova a casa, il più delle volte da sola". Si tratterebbe si supposizioni, ma sui tabloid britannici campeggiano le foto dei due, sorridenti e placidi, davanti ai flash del Victoria&Albert Museum di South Kensington a Londra, circa una settimana fa, a distanza di un paio di mesi dalla nascita della loro seconda figlia.

La storia d'amore della coppia

La storia tra la figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson è scoppiata dopo anni e anni di conoscenza, di fatti le rispettive famiglie si frequentavano quando i due erano ancora dei bambini. Galeotto, però, fu un viaggio in Italia che portò alla proposta di matrimonio nel 2019, nozze che si sono poi celebrate, non con qualche difficoltà, poco dopo lo scoppiare della pandemia. Il rampollo italiano, prima di dichiarare amore eterno alla cugina del principe Harry, aveva avuto una relazione piuttosto lunga con l'architetta americana Dara Huang, dalla quale ha avuto anche un figlio, Wolfie, al quale sarebbe anche molto legato. La primogenita della coppia italo-inglese, Sienna, è nata quattro anni fa e al momento è decima in linea di successione al trono d'Inghilterra; di recente la famiglia si è allargata con l'arrivo della piccola Athena, nata lo scorso gennaio.