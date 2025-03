“Harry ha saputo dal telegiornale che il padre è stato portato in ospedale”, continuano i rapporti tesi con Re Carlo

video suggerito

Il principe Harry ha saputo dal telegiornale che suo padre Re Carlo d'Inghilterra era stato portato in ospedale per gli effetti collaterali derivati dalle cure per il cancro. Lo riferiscono i media britannici. Il secondogenito della Casa reale ha visto l'ultima volta suo padre 13 mesi fa e adesso ha appreso del suo stato di salute da un notiziario, come tutto il resto del mondo e non come un figlio legittimo.

I rapporti tesi di Harry con il padre Re Carlo

Si sostiene che il principe Harry abbia scoperto che suo padre, il re Carlo, sia stato ricoverato in ospedale solo giovedì sera, quando è stata diffusa la notizia, ma il monarca è stato ricoverato in ospedale giovedì mattina. Sottoposto a cure settimanali per la malattia, sin dalla diagnosi dello scorso febbraio, è tornato a tempo pieno al lavoro lo scorso aprile. Successivamente, è stato costretto a ritirarsi dagli impegni e ad annullare completamente una giornata fuori a Birmingham.

Harry ha visto il padre l'ultima volta per una fugace visita di mezz'ora e pare che i rapporti siano ancora tesi. È volato in Inghilterra per vederlo da solo quando Re Carlo ha reso pubblica la notizia del cancro, ma il monarca pare gli abbia potuto dedicare solo pochi minuti. Sin dall'inizio il loro incontro non è sembrato essere dei più semplici da gestire, infatti narrazioni contrastanti si sono susseguite in merito al motivo per cui la riunione tra padre e figlio sia stata così breve.

"Si sente perso e solo in America", i problemi con l'organizzazione benefica

Un duro colpo per il figlio Harry, estraniato dalla famiglia e fuori dalle comunicazioni ufficiali. La notizia arriva nella stessa settimana in cui il Principe Harry si è trovato coinvolto in un'aspra disputa riguardante la sua organizzazione benefica per bambini africani Sentable, da cui si è clamorosamente dimesso. Si dice che il principe sia "scosso" dalle faide interne che hanno travolto l'organizzazione benefica fondata in onore della sua defunta madre, la Principessa Diana.

Secondo quanto riportato dai media britannici, Harry non è stato informato del ricovero in ospedale di suo padre perché il Palazzo "non voleva creare inutili allarmismi" contattando il principe che vive a migliaia di miglia di distanza, in California. Fonti del Mirror sostengono che Harry sia stato molto colpito dallo scandalo che ha travolto la sua organizzazione benefica e questo, unito al fatto di vivere così lontano dai suoi familiari, con molti dei quali "parla a malapena", lo stia lasciando con la sensazione di essere perso e "solo" negli Stati Uniti.

Il taglio netto con William e la vita con Meghan Markle

Intanto, Meghan Markle viene descritta completamente addentro al mondo scintillante dei programmi di cucina delle celebrità, dei podcast e degli influencer di Instagram, mentre Harry intento a lottare per trovare uno scopo nella sua nuova vita lontano dalla famiglia reale. Una delle amiche di Harry avrebbe detto al The Sun: "Gli manca terribilmente la sua famiglia, ma nessuno gli parla più. Vuole solo andare a bere una birra con i ragazzi, ma i suoi unici amici sono solo i mariti delle amiche di Meghan". Il rapporto di Harry con suo fratello, il Principe William, è arrivato talmente a un punto di non ritorno che il futuro Re pare abbia più volte esplicitato il mancato bisogno di avere il fratello minore alla sua incoronazione, quando arriverà quel momento.