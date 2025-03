video suggerito

Il principe Harry accusato di "molestie e bullismo su larga scala" dalla presidente del suo ente benefico Il principe Harry è stato accusato di "molestie e bullismo su larga scala" da Sophie Chandauka, presidente del consiglio di Sentebale, associazione fondata dallo stesso principe nel 2006. I rapporti tra i due si sarebbero incrinati più di un anno fa e c'entrerebbe anche Meghan Markle.

A cura di Elisabetta Murina

"Molestie e bullismo su larga scala". Sono queste le accuse che Sophie Chandauka ha mosso nei confronti del principe Harry, dopo che ha lasciato l'ente di beneficenza Sentebale, da lui fondata nel 2006 e di cui la donna è presidente del consiglio di amministrazione da due anni. L'associazione è stata creata dal principe stesso in onore della madre Lady Diana per assistere i bambini malati di AIDS in africa, in particolare il Lesotho e Botswana. Le prime tensioni, stando a quanto fa sapere il Telegraph, risalirebbero al 2023, ma i rapporti si sarebbero incrinati di recente e c'entrerebbe anche Meghan Markle.

Le accuse di Chandauka contro il principe Harry

La situazione all'interno dell'organizzazione è precipitata quando il Principe Harry, meno di una settimana fa, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di patrono. Con lui anche il principe Seeiso del Lesotho, co-fondatore di Sentebale. Da più di un anno era iniziata una sorta di campagna per rimuovere Chandauka dal suo incarico dopo che i rapporti si erano già incrinati in precedenza per una serie di motivi. La diretta interessa era accusata di "metodi dittatoriali" e di voler spostare il cuore dell'associazione e tutti gli eventi di raccolta fondi da Londra all'Africa. La donna però non ha intenzione di lasciare il suo incarico ed è passata al contrattacco. Raggiunta dal Finalcial Times e da Sky News, ha mosso una serie di accuse contro il duca del Sussex, tra cui quella di aver trasformato la charity in una "estensione della macchina di pubbliche relazioni dei Sussex".

Cosa è successo nell'associazione e perché i rapporti si sono incrinati

Le dimissioni del principe da Sentebale sono la rottura di un rapporto che, già da oltre un anno, era ormai incrinato. Stando a quanto fa sapere il Telegraph, le prime tensioni risalirebbero all'aprile 2023 e coinvolgerebbero anche Meghan Markle. In occasione di un evento di beneficenza a Miami, la duchessa avrebbe chiesto alla presidente Chandauka di spostarsi durante foto di gruppo. Come si vede in alcune immagini riprese dalle telecamere, la donna si era posizionata accanto ad Harry ma questo non sarebbe andato giù alla Duchessa.