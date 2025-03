video suggerito

Meghan Markle: "Con Harry sto vivendo una nuova luna di miele, quando ci guardiamo vedo le scintille" Meghan Markle ha raccontato di star vivendo una "nuova luna di miele" con il marito Harry. Il fermento creativo che l'ha accompagnata con l'uscita del nuovo progetto per Netflix, insieme all'attività imprenditoriale, ha risvegliato anche l'amore della coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Meghan Markle è di nuovo protagonista di uno show Netflix, a partire dal 4 marzo, ovvero With Love, Meghan in cui parla di lifestyle e cucina, per presentare questo nuovo progetto, ha quindi rilasciato un'intervista a People, in cui si è anche soffermata sul suo rapporto con il marito Harry, con il quale sta vivendo un nuovo innamoramento.

Meghan Markle e l'amore con Harry

Un periodo florido, quindi, per la coppia più chiacchierata d'Inghilterra, le cui mosse sono al centro di un continuo chiacchiericcio. Con l'uscita di questo nuovo progetto su Netflix e anche l'avvio di una nuova realtà imprenditoriale, Meghan pare essersi risvegliata da un torpore che le aveva fatto perdere vitalità. Questa nuova fase della sua vita, decisamente più creativa, l'ha portata anche a un exploit sentimentale nei confronti del marito, come ha raccontato a People:

Io e Harry siamo in una nuova luna di miele. Quando ci siamo conosciuti io avevo The Tig (un blog di lifestyle in cui parlava di cibo, viaggi e benessere, ndr). Oggi, quando mio marito mi guarda fare le stesse cose che facevo all'inizio della nostra storia, vedo le scintille. È quasi una nuova luna di miele perché è esattamente come allora, quando Harry incantato mi guardava scarabocchiare, scrivere newsletter, perfezionare dettagli

L'importanza del nome Sussex

Nonostante fosse già un'attrice molto conosciuta, soprattutto per il ruolo in Suits, Meghan amava curare il suo blog, aperto nel 2014 che, però, ha dovuto abbandonare quando nel 2017 ha iniziato una frequentazione più serie con il principe Harry, poi sfociata nel matrimonio del 2018. A questo proposito la duchessa di Sussex ha dichiarato: "Ho amato The Tig, ma sicuramente amo di più mio marito. È stata una scelta che ho fatto in quel momento, e non la cambierei mai". In merito al titolo, quello di duchi di Sussex acquisito con il loro matrimonio, non hanno voluto rinunciare, sebbene abbiano preso le distanze dagli affari reali, Markle ha affermato: "È il nostro nome come famiglia. Adoro che sia qualcosa che unisce Archie, Lili, e Harry . Significa molto per me. Fa parte della nostra storia d'amore".