video suggerito

La principessa Beatrice di York mamma bis, la foto sui social della secondogenita con Edoardo Mapelli Mozzi Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno condiviso sui social la foto della loro secondogenita. La piccola è nata lo scorso 22 gennaio. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È nata la secondogenita di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. L'annuncio è arrivato tramite i canali social della royal family, dove è apparsa una foto della neonata, venuta al mondo lo scorso 22 gennaio.

La principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi di nuovo genitori

"Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l'arrivo sano e salvo della loro figlia, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nata mercoledì 22 gennaio alle 12:57" scrive Buckingham Palace in una nota. La bambina, che ha come secondo nome quello della nonna Regina venuta a mancare nel 2022, è nata di 2 chili e mezzo. "Il Re e la Regina, e gli altri membri della Famiglia Reale sono stati tutti informati e sono felicissimi della notizia. La Principessa Beatrice e il Signor Mapelli Mozzi desiderano ringraziare tutto il personale dell'ospedale per le loro meravigliose cure – continua il messaggio – Sua Altezza Reale e sua figlia sono sane e stanno bene, e la famiglia si sta godendo il tempo trascorso insieme ai fratelli maggiori di Athena, Wolfie e Sienna". Nell'immagine la neonata, vestita con una tutina bianca, si copre il viso mentre riposa avvolta in una copertina rosa.

Le parole di Edoardo Mapelli Mozzi per sua figlia Athena

A poche ore dall'annuncio ufficiale dell'arrivo della bambina, previsto per l'inizio della primavera, anche sul profilo di Edoardo Mapelli Mozzi è apparso un messaggio dedicato alla piccola: "Abbiamo accolto Athena nelle nostre vite la settimana scorsa. È minuscola e assolutamente perfetta. Siamo tutti (inclusi Wolfie e Sienna) già completamente innamorati di lei. I nostri cuori traboccano d'amore per te, piccola Atena". E ancora: "Un enorme ringraziamento da parte mia e di mia moglie va a tutto il meraviglioso personale del Chelsea and Westminster Hospital per la loro eccezionale cura e supporto durante questo periodo incredibilmente speciale".