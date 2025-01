Carolina Stramare è diventata mamma: il nome scelto per la prima figlia con il calciatore Pietro Pellegri

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Carolina Stramare è diventata mamma. La modella ha annunciato la nascita della prima figlia con il calciatore Pietro Pellegri. Il nome che hanno scelto per la loro primogenita è Bianca. Su Instagram, l'emozionante video che ritrae Miss Italia 2019 e l'attaccante dell'Empoli mentre stringono la loro piccola poco dopo che è venuta alla luce.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri genitori, è nata Bianca

Carolina Stramare è diventata mamma. L'ex Miss Italia ha diffuso la lieta notizia con un post dolcissimo condiviso con il compagno Pietro Pellegri: "Bianca, il nostro cuore scoppia di amore". Così hanno salutato l'arrivo della loro bambina. Il post era anche impreziosito da un video che ritrae Carolina Stramare in lacrime poco dopo il parto, mentre culla la sua bambina. Pietro Pellegri si avvicina a loro e le bacia. Il lieto annuncio è stato accolto da una valanga di like e commenti carichi di auguri per la coppia.

La gravidanza di Carolina Stramare

Carolina Stramare, in un'intervista rilasciata lo scorso luglio a DiPiù, svelò che sia lei che il suo compagno avevano appreso della gravidanza "in maniera brutale": "Pietro lo ha scoperto in maniera brutale, io stessa l’ho scoperto in maniera brutale. Sono molto precisa in queste cose, sono anche dell’acquario e sono una che si segna ogni data. Tutti i mesi, dato che so come sono fatta e conosco bene il mio corpo, sapevo con esattezza quando sarebbe tornato il ciclo e al minimo ritardo ho capito subito che la famiglia si sarebbe allargata". E aggiunse:

Il primo a saperlo, dato che quando ne ho preso coscienza mi è saltato il cuore in gola, è stato mio papà. L’ho chiamato e gli ho detto tutto. Sentendomi affannata al telefono mi ha chiesto se avesse dovuto dirlo lui al futuro papà, ma ho preferito farlo io e quanto Pietro è rientrato dall’allenamento gli ho detto subito “Hey ragazzo, sai che tra qualche mesi diventi papà?".