La principessa Beatrice di York è incinta, aspetta il secondo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi Seconda gravidanza in corso per la principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Il bambino nascerà all'inizio della prossima primavera.

A cura di Stefania Rocco

La principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. I due, che sono già genitori della piccola Sienna Elizabeth, nata a settembre 2021, hanno fatto sapere che presto accoglieranno il loro secondogenito. “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l'inizio della primavera; un fratellino per Wolfie (Christopher Woolf Mapelli Mozzi, il figlio che l’imprenditore ha avuto dalla precedente compagna, l’architetta taiwanese Dara Huang, ndr), di otto anni, e Sienna, di tre”, si legge nella nota pubblicata da Buckingham Palace, “Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”.

La principessa Beatrice di York già madre di Sienna Elizabeth

Beatrice di York e il marito sono già genitori della piccola Sienna che ha 3 anni. La bambina è stata tenuta accuratamente lontana dal cono di luce. I genitori hanno infatti deciso di non mostrare pubblicamente il suo volto per tutelarla dalla curiosità generale e da eventuali pericoli. Il nome della piccola, come rivelato dalla madre, è un omaggio a Elisabetta II, sovrana scomparsa nel settembre 2022 e nonna di Beatrice. La principessa è figlia del duca Andrea di York e della ex moglie Sarah Ferguson.

L’amore con Edoardo Mapelli Mozzi

La storia d’amore tra la principessa e l’imprenditore di origini italiane nacque nel 2018 dopo i due ebbero occasione di conoscersi tramite alcuni amici comuni. Su People il primo ad annunciare la relazione in corso tra Mapelli Mozzi e Beatrice di York. La relazione tra i due è stata ufficializzata nel 2019 mentre le nozze reali sono state celebrate nel 2020. La coppia centellina le apparizioni pubbliche a favore di uno stile di vita discreto.