Il compleanno di Beatrice di York: la tenera foto con la sorella in versione esploratrici La principessa Beatrice di York ha compiuto 35 anni e ha ricevuto i dolci auguri della sorella Eugenie via Instagram con una foto che le ritrae felici e spensierate in mezzo alla natura.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @princesseugenie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea, ha compiuto 35 anni. Ha festeggiato il compleanno in famiglia, con il marito Edoardo Mapelli Mozzi e la figlia Sienna e ha ricevuto gli auguri dei suoi familiari. In particolare la sorella Eugenia ha condiviso su Instagram un dolce post che ritrae le due sorelle in una versione insolita: niente abiti bon ton, cappellini e scarpe col tacco, ma giacche a vento, sciarpe e stivali.

Beatrice di York, principessa con parka e stivali

Negli anni, Beatrice di York ha affinato uno stile sempre più maturo e consapevole: durante il matrimonio reale di Giordania ha brillato in abito da sera e tiara, e di recente l'abbiamo vista a Sant Tropez con un abito floreale da vera diva retrò. L'ultima foto postata sui social (che probabilmente è stata scattata ben prima dell'estate) la ritrae però in una versione sportiva. Le due sorelle sono all'aperto, con il mare sullo sfondo, forse in una limpida mattina invernale: Eugenia infatti indossa un cappello di lana e una sciarpa rossa con disegni natalizi.

Eugenia e Beatrice di York

La principessa Beatrice indossava jeans infilati in un paio di stivali Wellington nati dalla collaborazione Le Chameau e Fairfax & Favor. Per ripararsi dal freddo ha indossato un parka imbottito verde militare con i tasconi firmato Uniqlo e un cappellino con un pon pon di pelo. Anche Eugenia indossa un giaccone imbottito, ma marrone scuro, con maxi pullover, calze e stivali. Il post è accompagnato da una dolce dedica: "Buon compleanno sorellona, ti voglio tanto bene".