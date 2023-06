L’incidente di stile di Beatrice di York: al royal wedding di Giordania era vestita come un’altra ospite Due principesse, un solo vestito. Beatrice di York e Aisha di Giordania hanno rischiato una gaffe alle nozze del principe Hussein, salvandosi per una pura coincidenza.

Il royal wedding di Giordania è stato un vero e proprio evento internazionale, capace di radunare capi di Stato e teste coronate e di far sognare moltissime persone in tutto il mondo. A distanza di giorni continuano a emergere nuovi dettagli sulle nozze del principe Hussein: dal doppio abito della sposa, Rajwa al Saif, fino al messaggio segreto inciso nella tiara. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi dettagli ma nonostante ciò lo scivolone di stile è sempre dietro l'angolo: ne è stata vittima Beatrice di York, che per il ricevimento ha sfoggiato un abito identico a quello di un'altra invitata!

L'abito ricamato di Beatrice di York

Beatrice di York è volata in Giordania insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi e ai principi di Galles, William e Kate, per rappresentare la corona inglese al matrimonio reale di Giordania. Durante la cerimonia brillava con un abito ricamato celeste chiaro, ma per il banchetto, la sera, ha scelto un abito rosa firmato Reem Acra, con maniche a tre quarti impreziosite da una balza, collo alto, e un tripudio di ricami dorati sul corpetto. Nella scelta del look è stata aiutata dalla stylist Olivia Buckingham, che ha completato l'outfit con tiara e scarpe nude. L'abito era perfetto per l'occasione, talmente perfetto… che non era l'unica a indossarlo!

Due principesse con lo stesso vestito al royal wedding

I più attenti avranno notato che c'era un'altra principessa con lo stesso abito: si tratta di Aisha bint Hussein, sorella del re di Giordania. Scivolone evitato per un pelo: la principessa Aisha l'ha indossato di giorno, durante il rito nuziale, Beatrice di York di sera, durante i festeggiamenti. Forse non è stata una fortunata coincidenza: è possibile che, avvertita in tempo della scelta identica, la principessa abbia ‘cambiato' look al volo, scambiando l'abito previsto per il giorno con quello pensato per la sera. In ogni caso è un successo per Reem Acra: l'abito in satin si conferma come il capo di abbigliamento più amato dalle reali!