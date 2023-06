Beatrice di York brilla alle nozze di Hussein di Giordania: abito lucente e fiocco tra i capelli Kate Middleton non era l’unica royal britannica al matrimonio dell’erede al trono di Giordania: la principessa Beatrice di York ha partecipato insieme al marito, sfoggiando un look bon ton.

A cura di Beatrice Manca

Beatrice di York con il marito, foto d’archivio

Principi e principesse, re e regine provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento ad Amman, in Giordania, per le nozze dell'erede al trono: il principe Al Hussein, figlio del re Abdullah, ha sposato Rajwa al Saif. Alle nozze non ha partecipato re Carlo III del Regno Unito: è stato rappresentato dal principe William, nel suo ruolo di erede al trono, insieme alla moglie Kate Middleton vestita di rosa. Ma non erano gli unici reali britannici: poco dopo ha fatto il suo ingresso la principessa Beatrice di York accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice di York con l'abito scintillante

Beatrice di York, figlia del principe Andrea, è volata in Giordania per il royal wedding dell'erede al trono. Ha fatto il suo ingresso a Palazzo reale poco dopo Kate Middleton, indossando un abito lucente color celeste pallido – tanto chiaro da sembrare bianco – fitto di ricami scintillanti. L'abito, firmato Needle&Thread, è stato accessoriato con un nastro nero che esaltava il punto vita e un fiocco abbinato tra i capelli.