Kate Middleton in Giordania: il matrimonio dell’erede al trono Hussein è in abito rosa ricamato Kate e William sono volati in Giordania per il matrimonio del principe ereditario Hussein, figlio di re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tempo di un altro royal wedding, in Giordania. Dopo le nozze di Iman, figlia di re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania, oggi 1 giugno è la volta di suo fratello. Il principe ereditario Hussein ha giurato amore eterno alla fidanzata Rajwa Al Saif che col rito nuziale assume ufficialmente il titolo di principessa Rajwa al Hussein. L'evento si è svolto nel sontuoso palazzo Zahran, lo stesso che 30 anni fa ospitò il matrimonio di Rania e del re, preceduto dal tradizionale rito dell'henné, che ha coinvolto la futura sposa e tutte le donne della famiglia. La lista degli invitati al grande evento comprende molte teste coronate. Sono volati da Londra anche il principe William con la moglie Kate Middleton, che presenzieranno in nome della famiglia reale britannica.

Perché Kate e William sono stati invitati al matrimonio

I principi di Galles sono ospiti della famiglia reale di Giordania, in occasione del matrimonio dell'erede al trono: erano invece assenti a quello di Iman, a marzo scorso. Presenti anche i reali d'Olanda e di Belgio, i principi ereditari di Danimarca, la principessa Victoria di Svezia, il principe Haakon di Norvegia e persino i principi del Giappone. La presenza di Kate e William è significativa e conferma il solido legame che lega i due Paesi.

La Giordania infatti è una storica alleata anglosassone e lo sposo ha qualcosa in comune col principe inglese: ha studiato all’Accademia di Sandhurst, la stessa del padre Abdullah nonché frequentata proprio da William e Harry. A sua volta Kate Middleton è molto legata alla Giordania, dove ha trascorso parte della sua infanzia, negli anni in cui i genitori lavoravano per la British Airways.

Il look di Kate Middleton

Kate e William come gli altri invitati hanno sfilato nel giardino del palazzo, per raggiungere i genitori dello sposo all'interno e fare gli auguri. Ad accoglierli una bellissima regina Rania, vestita di nero. La principessa del Galles ha scelto un abito lungo in un tenue color rosa cipria abbinato a pochette color oro. Il rosa è ultimamente uno dei suoi colori preferiti.