Rania di Giordania al matrimonio del figlio Hussein: perché si è vestita di nero alla cerimonia Il principe ereditario Hussein ha sposato la fidanzata Rajwa Al Saif, diventando protagonista di un Royal Wedding da sogno. Sua madre, la regina Rania di Giordania, è apparsa meravigliosa ed elegante in un abito Couture: ecco perché si è vestita di nero.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un grande giorno per la famiglia reale di Giordania: il principe ereditario Hussein ha sposato la fidanzata Rajwa Al Saif. Le celebrazioni dell'attesissimo Royal Wedding sono cominciate ieri in forma privata con una cena offerta da re Abdullah II, mentre oggi si è tenuta la cerimonia vera e propria a Palazzo Zahran, il luogo in cui anche i genitori dello sposo, Abdullah II e Rania di Giordania, hanno pronunciato il fatidico sì nel 1993. I festeggiamenti sono poi continuati al moderno Palazzo Al Husseiniya, dove gli sposi hanno ricevuto gli ospiti prima di un banchetto. Negli ultimi giorni si è parlato molto della lunga lista di invitati provenienti da almeno nove monarchie straniere ma ad attirare tutte le attenzioni è stata soprattutto la regina in carica.

Il significato del nero nella cultura orientale

Rania di Giordania non poteva che vivere con particolare trasporto ed emozione il giorno del matrimonio del figlio Hussein. L'avevamo lasciata in azzurro alla festa pre-nozze con Rajwa Al Saif, ora la ritroviamo in una versione ugualmente elegante ma meno tradizionale. Se per le nozze della figlia Aman aveva puntato sul rosa cipria con una borsa personalizzata con una scritta in arabo, questa volta ha preferito il nero. In Occidente per convenzione questo colore viene associato al lutto ma in Oriente le cose sono diverse: rappresenta l'indistinto primordiale, il principio e la fecondità. Il nero, inoltre, è presente anche nella bandiera della Giordania e rappresenta la dinastia degli Abbasisi.

Dior Haute Couture Fall/Winter 2022–23

Chi ha firmato l'abito di Rania di Giordania al matrimonio del figlio

La regina della Giordania col marito Abdullah è stata tra le grandi protagoniste della cerimonia fin dalle prime ore: ha infatti accolto gli ospiti alle porte di Palazzo Zahran. Per l'occasione ha indossato un lungo abito nero che le ha fasciato la silhouette con eleganza, si tratta di un modello della collezione Haute Couture A/W 2022-23 di Dior, ha la gonna scampanata e il bustier arricchito da alcuni dettagli in pizzo bianco sulle maniche, sulla schiena e sul colletto alto. Il raffinato raccolto ha lasciato in vista dei pendenti scintillanti, mentre per quanto riguarda la borsa ha optato per una clutch a contrasto sempre in total white. Ancora una volta Rania ha dimostrato di essere tra le reali più chic d'Europa, distinguendosi con una scelta di stile che, almeno in Occidente, è tutt'altro che convenzionale.