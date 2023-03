Rania di Giordania al matrimonio della figlia Iman: il significato della scritta araba sulla borsa Il look della regina Rania di Giordania al matrimonio della figlia nasconde un dettaglio: un messaggio speciale sulla borsa, una dedica scritta in arabo.

La principessa Iman, seconda dei quattro figli di Rania di Giordania e di re Abdullah II, è convolata a nozze: ha sposato il fidanzato venezuelano di origine greca Jameel Alexander Thermiotis. L'evento è stato trasmesso in diretta televisiva e ha catalizzato l'attenzione di tutto il mondo, essendo il primo royal wedding del 2023. La regina è apparsa emozionatissima, nel vedere la sua amata figlia pronunciare il fatidico sì. Le due sono legate da un rapporto profondo, che Rania di Giordania ha voluto celebrare con una dedica speciale rivolta alla sposa.

I look del royal wedding

La regina ha scelto, per il grande giorno, un look elegantissimo. Per il matrimonio della figlia ha indossato un abito plissettato con maniche a sbuffo color rosa cipria firmato Dior, della collezione Autunno/InvernoI 2022-23. Si è affidata alla stessa Maison anche la sposa, che ha puntato su una creazione personalizzata, realizzata su misura per lei da Maria Grazia Chiuri: abito tradizionalmente bianco con décolleté impreziosito da ricami in pizzo, gonna a sirena con strascico. Ha completato il look nuziale con una tiara di diamanti e immancabile velo lungo in pizzo.

Il dettaglio nascosto nel look della regina

I dettagli fanno la differenza. Lo sa bene Rania di Giordania che infatti nel giorno del matrimonio di sua figlia Iman ha voluto proprio dare un tocco in più al suo look con un dettaglio significativo. Nulla di prezioso dal punto di vista economico, quanto piuttosto sentimentale. La regina ha completato il suo outfit con una clutch celeste firmata Jennifer Chamandim, una piccola pochette in raso con un elemento aggiuntivo personalizzato.

La fibbia della borsa, infatti, è impreziosita dal nome della sposa scritto in arabo. Si legge "Imany" che tradotto significa "La mia Iman". Rania di Giordania ha voluto celebrare in grande stile l'evento e ha voluto ribadire, in un giorno così importante, il suo incondizionato amore per la figlia, celebrando il loro legame così indissolubile.