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Il diploma di Sofia Bombardini: la figlia di Giorgia Palmas in tocco e toga per la cerimonia

Sofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, si è diplomata e la mamma orgogliosa ha documentato il gran giorno sui social: cosa ha indossato per la cerimonia?
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A cura di Valeria Paglionico
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La fine dell'anno scolastico è vicinissima e in molti si stanno preparando ad affrontare il temuto esame di maturità. I figli delle star non fanno eccezione, anche se, frequentando spesso delle scuole private, partecipano alle cerimonie di diploma con un tantino di anticipo rispetto ai ragazzi iscritti agli istituti pubblici. È il caso di Sofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, nata nel 2008 dall'amore con Davide Bombardini. Ecco cosa ha indossato per l'evento di gala organizzato per il ritiro dei diplomi.

Il look da diploma di Sofia Bombardini

Per ritirare il diploma durante la cerimonia formale organizzata dalla scuola frequentata, Sofia Bombardini ha dovuto indossare la toga e il tocco, entrambi declinati in raso blu con le impunture rosse. Proprio come succede nei college americani, inoltre, l'intera classe di diplomati si è scattata una foto mentre lancia i cappelli in aria, il tutto sullo sfondo del Duomo di Milano. Sotto gli abiti formali, però, la figlia di Giorgia Palmas ha lasciato trionfare il glamour con un mini dress di pizzo color crema, un modello a girocollo e con delle frange in tinta sugli orli. Capelli mossi, make-up dai toni naturali e sorriso smagliante: Sofia è apparsa meravigliosa e chic.

Sofia Bombardini alla cerimonia di diploma
Sofia Bombardini alla cerimonia di diploma

La dedica di Giorgia Palmas alla figlia

"Sembrava così lontano e alla fine il giorno è arrivato ed è stato un vortice di emozioni, immagini, ricordi, lacrime e risate, sogni e paure, attese, sorprese, colori e profumi. La fine di un lungo viaggio che abbiamo iniziato insieme, mano nella mano, e che vede con la consegna del diploma un grande traguardo, che poi è il reale inizio di tutto", sono state queste le parole con cui Giorgia Palmas ha documentato sui social il gran giorno della figlia. La cerimonia si è tenuta in un grande teatro milanese e lei, da buona mamma amorevole, ha seguito tutto da uno dei palchetti, apparendo visibilmente emozionata, tanto da avere addirittura gli occhi lucidi. Il dettaglio che non può passare inosservato? La primogenita è la sua fotocopia: ha i suoi capelli fluenti, il suo sorriso raggiante e il suo stesso taglio d'occhi.

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