La casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: camino in salone e cucina contemporanea

Filippo Magnini e Giorgia Palmas da poco più di un anno si sono trasferiti in una nuova casa a San Siro, Milano: come sono fatti gli interni? Ecco le foto.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono tra le coppie più amate e durature del mondo dello spettacolo. La loro storia è cominciata nel 2018 quando lui si era appena ritirato dal mondo dell’agonismo e lei si godeva il gran successo televisivo seguito agli anni da velina. All’epoca Giorgia era già mamma di Sofia, la figlia nata nel 2008 dalla relazione con Davide Bombardini, ma la cosa non le ha impedito di andare alla ricerca di un nuovo amore. Tra loro fin da subito è stato colpo di fulmine, tanto che nel 2020 hanno avuto una figlia, Mia, e nel 2021 sono diventati ufficialmente marito e moglie. Lo scorso anno, invece, hanno acquistato una nuova casa a Milano: ecco com’è fatta.

Il salone con libreria retroilluminata

Nel 2025 Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno acquistato una nuova casa a Milano, in zona San Siro, un quartiere leggermente fuori dal centro della città ma che si adegua alla perfezione al loro bisogno di privacy. Il motivo per cui hanno deciso di traslocare?

Il salone

Erano alla ricerca di spazi più grandi, visto che le figlie stanno crescendo. La camera principale è il salone, un enorme open space con pavimento-parquet, un camino in pietra scolpita e una libreria retro illuminate. Si tratta di un perfetto mix tra classico e moderno, dove a spezzare la palette di tinte neutre ci sono gli accessori a contrasto a righe nere.

Il salone con camino

La stanza di Mia e la cucina minila

Sullo sfondo delle foto realizzate in salotto si intravedono le scale che portano alla zona notte. La stanza di Mia è in pieno stile principesco: ha un letto a casetta in legno bianco, tende e lenzuola rosa confetto e una comoda poltrona di velluto bianco, posizionata in un’area relax.

La camera di Mia

Non mancano i peluche e i giochi che rendono l’atmosfera ancora più fiabesca. Il bagno è iper contemporaneo, in colori neutri e con il ripiano del lavabo in marmo color panna. Ha un enorme specchio retroilluminato, essenziale per la beauty routine di Giorgia, mentre la rubinetteria è di metallo.

Il bagno

Cosa dire, infine, della cucina? È uno spazio minimal e super moderno, decorato con mobili sui toni del tortora. Al centro c’è un’isola dark con piano cottura a induzione, mentre l’illuminazione è a faretti a luce fredda.