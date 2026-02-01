Giorgia è l’ospite speciale di Amici: indossa la tuta ma la abbina al cardigan da oltre 2mila euro

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent di Canale 5 che ormai da anni scopre i giovanissimi artisti destinati a dominare il mondo della musica e della danza. Attualmente il programma è ancora alla sua prima fase, dunque vede gli alunni sfidarsi settimana dopo settimana per mantenere il tanto ambito banco, ma presto, per la precisione nel mese di marzo, partirà il serale, durante il quale si scoprirà il nome del vincitore. Al di là dei ragazzi in gara e della “padrona di casa” Maria De Filippi, tra i grandi protagonisti ci sono anche gli ospiti speciali. Oggi a fare visita agli studi Mediaset è stata Giorgia (moglie del professore di ballo Emanuel Lo): ecco cosa ha indossato per l’occasione.

Il look comodo di Giorgia ad Amici

Giorgia ha da tempo un rapporto speciale con Amici di Maria De Filippi e il motivo è molto semplice: suo marito Emanuel Lo ricopre il ruolo di professore di ballo (e spesso utilizza le hit della cantante come colonna sonora delle performance dei ragazzi). Oggi ha pensato bene di seguire la puntata direttamente dagli studi Mediaset, dove è diventata protagonista di un’esibizione esclusiva. Per lei niente abiti da sera, mini dress glamour o tailleur rigorosi in stile mannish, ha preferito puntare tutto sulla comodità con un completo-tuta total black. Ha abbinato una canotta con lo scollo all’americana a un paio di pantaloni cozy, un modello con l’elastico e il laccio in vita proprio come una tuta.

Giorgia ad Amici

Chi ha firmato il cardigan over di Giorgia

A fare la differenza nel look di Giorgia è stato il cardigan che ha utilizzato al posto della tradizionale giacca. Si tratta di un modello firmato Ermanno Scervino, è in puro cashmere, ha lo scollo a V profondo ed è a fondo nero ma decorato all-over con motivo argyle in tonalità a contrasto, ovvero con i classici rombi dall’estetica preppy rivisitati in chiave couture. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.490 euro (anche se attualmente è disponibile a una cifra scontata). Insomma, Giorgia ha saputo mixare alla perfezione eleganza e comodità: in quante prenderanno ispirazione da lei durante le fredde serate invernali?

