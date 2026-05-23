Aurora Ramazzotti alla cresima della sorella Celeste sceglie il bordeaux, con occhiali da sole coordinati

Aurora Ramazzotti oggi festeggia la cresima della sorella Celeste (figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi). Ha scelto un look semplice per l’occasione.

Aurora Ramazzotti

Come ci si veste per una cerimonia? Una lezione di stile arriva da Aurora Ramazzotti che sui social ha mostrato il look scelto per una giornata di festa: oggi in famiglia la protagonista è Celeste. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, è alle prese con la cresima. L'11enne è nata quando la showgirl era sposata con Tomaso Trussardi, matrimonio finito nel 2022 dopo dieci anni insieme. Aurora Ramazzotti ha un bellissimo rapporto con lei. L'influencer ama la sobrietà e la semplicità: gli outfit minimal sono il suo pane quotidiano, ma sempre con un occhio alle tendenza, senza tocchi troppo vistosi, di quelli per stare al centro dell'attenzione a tutti i costi. E ha confermato questo stile anche stavolta, per la cresima della sorella.

Ha puntato su un look col bordeaux come filo conduttore. L'abito midi ha lo scollo a V messo in risalto dallo chignon, maniche lunghe ampie che si aprono sul braccio, spacco. Lo ha abbinato a pochette a contrasto bianca e scarpe basse. Infine ha aggiunto un tocco grintoso e deciso: un paio di occhiali da sole con montatura coordinata. Il borgogna è un colore che fa pensare immediatamente all'autunno, associato sicuramente più alla stagione fredda. In realtà, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è uno dei colori di tendenza della Primavera/Estate 2026. È questione soprattutto di abbinamenti: nella bella stagione il contrasto fa la differenza. Sì quindi ad accostamenti apparentemente più azzardati, ma sicuramente più d'impatto: sulle passerelle il bordeaux lo abbiamo visto con l'arancione, per esempio, per dare vita a qualcosa di unico, davvero vitaminico. Ovviamente, per una cerimonia non è il caso osare così tanto. Aurora Ramazzotti, infatti, pur prediligendo questa nuance calda e avvolgente, ha preferito "spezzare" col bianco: decisamente più soft, un impatto più morbido ed elegante, perfetto per la situazione.

Questo essere acqua e sapone ha reso Aurora Ramazzotti molto amata, perché è un esempio di "normalità" in un mondo dove troppo spesso si punta invece agli eccessi, dove c'è molta omologazione e una costante ricerca di perfezione. Forse proprio perché sin da piccola ha visto quanto può essere pesante il giudizio altrui, se ne è gradualmente liberata. Ha convissuto col costante confronto con sua madre, le è stato fatto pesare ogni difetto e ovviamente ne ha sofferto. Solo lavorando con se stessa si è liberata di certi stereotipi: parla spesso di questo lungo percorso di accettazione, in cui la maternità ha avuto un ruolo fondamentale. Essendo un tema così delicato, che le sta a cuore e che la tocca da vicino, ne parla spesso sui social, proprio per ricordare (soprattutto alle persone più giovani, più fragili) la necessità di svincolarsi da certi modelli tossici.