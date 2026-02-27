stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Aurora Ramazzotti dark lady alle sfilate (mentre papà Eros a Sanremo le dedica il duetto con Alicia Keys)

Aurora Ramazzotti ha seguito l’esibizione di papà Eros a Sanremo da casa, il motivo? Ha preferito rimanere a Milano per la Fashion Week: ecco cosa ha indossato.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Uno dei momenti più attesi della 76esima edizione del Festival di Sanremo era il duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che hanno realizzato un remake del brano Aurora del cantante italiano. A seguire la performance "a distanza" non poteva che essere Aurora Ramazzotti, ovvero la persona a cui la canzone è dedicata. L'influencer ha trascorso la giornata tra le sfilate della Milano Fashion Week ma in serata si è goduta lo show dal divano di casa, rivelando la grande emozione provata guardando il papà cantare di lei in compagnia di una star internazionale.

Aurora Ramazzotti diserta Sanremo per la Milano Fashion Week

Come da sempre risaputo, Eros Ramazzotti ha scritto la canzone Aurora poco dopo la nascita della prima figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker. L'influencer, dunque, non poteva che essere entusiasta del remake del brano realizzato dal padre con Alicia Keys e presentato al Festival di sanremo. Nel corso della serata sui social ha condiviso il video dell'esibizione, accompagnandolo alla didascalia "Io" con emoticon emozionate e in lacrime. Poco prima di godersi lo show, però, Aurora aveva partecipato all'altro evento che sta tenendo banco negli ultimi giorni, la Milano Fashion Week. Per essere precisi, ha presenziato alla sfilata F/W 2026-27 di Diesel e lo ha fatto in compagnia dell'amico Jonathan Kashanian.

Aurora Ramazzotti in Diesel
Aurora Ramazzotti in Diesel

Il look dark di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per partecipare alla Milano Fashion Week? Si è trasformata in una dark lady con un look firmato Diesel. Ha sfoggiato un maxi trench di pelle avvitato e scampanato, abbinandolo agli iconici stivali in denim nero della Maison, quelli con la D metallica sulla punta da 695 euro. A fare la differenza sono stati gli occhiali da sole, i cat-eye firmati Alain Mikli con montatura total black arricchita da fiamme bianche e rosse sulla parte alta, il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 940 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Aurora ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.

Leggi anche
Elodie "diserta" Sanremo 2026: alle sfilate di Milano sfoggia il caschetto vaporoso e retrò
Occhiali di Alain Mikli
Occhiali di Alain Mikli
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
L'arrivo di Bianca Balti con il look colorato
I look della terza serata di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
I look della terza serata di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
"Plagio" a Sanremo: dove abbiamo già visto l'abito di Laura Pausini
"Plagio" a Sanremo: dove abbiamo già visto l'abito di Laura Pausini
Quanto costa la collana di diamanti che Arisa ha indossato durante la terza serata del Festival
Quanto costa la collana di diamanti che Arisa ha indossato durante la terza serata del Festival
Qual è e quanto costa l'hotel a Sanremo in cui soggiorna Elettra Lamborghini
Qual è e quanto costa l'hotel a Sanremo in cui soggiorna Elettra Lamborghini
L'abito con la schiena nuda di Irina Shayk a Sanremo è riciclato
L'abito con la schiena nuda di Irina Shayk a Sanremo è riciclato
Laura Pausini chiude Sanremo in pantofole: tutta colpa dei "piedi a zampogna"
Luchè a Sanremo dice addio ai loghi in vista e indossa la giacca teddy da quasi 10mila euro
Il significato simbolico della collana d'oro di Irina Shayk
Laura Pausini nella terza serata di Sanremo con oro e diamanti: i gioielli costano più di 100 mila euro
Arisa si veste di luce, Laura Pausini: "Sei bellissima"
Belén Rodriguez a sorpresa spunta a Sanremo con l'abito rosso e manda in delirio l'Ariston
Serena Brancale: "Non è il Sanremo dei colori, voglio dare importanza alla canzone"
Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all'Ariston
Laura Pausini cambia stile per la terza serata di Sanremo 2026: incanta con tulle e fiocchi nei look
Tornano i gioielli "vietati" l'anno scorso a Tony Effe: perché non sono più censurati?
I gioielli di Laura Pausini: quanto valgono collane e orecchini della co-conduttrice
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata
Serena Brancale torna a Sanremo con la sorella Nicole: "È il mio portafortuna"
Il Fantasanremo dipende dai look dei cantanti: come guadagnare o perdere punti
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views