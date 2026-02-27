Aurora Ramazzotti dark lady alle sfilate (mentre papà Eros a Sanremo le dedica il duetto con Alicia Keys)

Aurora Ramazzotti ha seguito l’esibizione di papà Eros a Sanremo da casa, il motivo? Ha preferito rimanere a Milano per la Fashion Week: ecco cosa ha indossato.

Uno dei momenti più attesi della 76esima edizione del Festival di Sanremo era il duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che hanno realizzato un remake del brano Aurora del cantante italiano. A seguire la performance "a distanza" non poteva che essere Aurora Ramazzotti, ovvero la persona a cui la canzone è dedicata. L'influencer ha trascorso la giornata tra le sfilate della Milano Fashion Week ma in serata si è goduta lo show dal divano di casa, rivelando la grande emozione provata guardando il papà cantare di lei in compagnia di una star internazionale.

Aurora Ramazzotti diserta Sanremo per la Milano Fashion Week

Come da sempre risaputo, Eros Ramazzotti ha scritto la canzone Aurora poco dopo la nascita della prima figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker. L'influencer, dunque, non poteva che essere entusiasta del remake del brano realizzato dal padre con Alicia Keys e presentato al Festival di sanremo. Nel corso della serata sui social ha condiviso il video dell'esibizione, accompagnandolo alla didascalia "Io" con emoticon emozionate e in lacrime. Poco prima di godersi lo show, però, Aurora aveva partecipato all'altro evento che sta tenendo banco negli ultimi giorni, la Milano Fashion Week. Per essere precisi, ha presenziato alla sfilata F/W 2026-27 di Diesel e lo ha fatto in compagnia dell'amico Jonathan Kashanian.

Aurora Ramazzotti in Diesel

Il look dark di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per partecipare alla Milano Fashion Week? Si è trasformata in una dark lady con un look firmato Diesel. Ha sfoggiato un maxi trench di pelle avvitato e scampanato, abbinandolo agli iconici stivali in denim nero della Maison, quelli con la D metallica sulla punta da 695 euro. A fare la differenza sono stati gli occhiali da sole, i cat-eye firmati Alain Mikli con montatura total black arricchita da fiamme bianche e rosse sulla parte alta, il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 940 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Aurora ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.