Fuorionda di Alicia Keys e Ramazzotti a Sanremo durante la pubblicità per l’errore tecnico, Conti: “Che figura”

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il momento dedicato al duetto di Alicia Keys e Eros Ramazzotti è iniziato malissimo. Un errore tecnico ha reso impossibile alla cantante internazionale di iniziare la performance sulle note di L'Aurora, con Ramazzotti, e per questo motivo, dopo aver fatto presente quanto stava accadendo, Carlo Conti è stato costretto a lanciare la pubblicità per risolvere, insieme ai tecnici, il problema. Durante la pausa pubblicitaria, alcuni presenti tra il pubblico dell'Ariston hanno ripreso il palco: su TikTok circola il video del fuorionda durante il quale il conduttore e direttore artistico, oltre a scusarsi con l'artista, intona la sigla dell'edizione in corso della kermesse, cambiando le parole.

Cosa è successo nel fuorionda, Carlo Conti: "Che figura"

"Lo stacchetto di Sanremo si può applicare in qualsiasi occasione. Ora ad esempio è "Che figura, che figura, che figura". Mi sono già scusato con Alicia Keys" ha dichiarato Carlo Conti durante la pausa pubblicitaria lanciata per risolvere il problema tecnico. Nel video del fuorionda pubblicato su TikTok da uno spettatore presente in sala all'Ariston, si ascolta anche il botta e risposta tra il conduttore e Eros Ramazzotti. "Lo hai fatto apposta, dici la verità" ha scherzato il cantante. "Sì, per farvi stare di più sul palco" ha risposto Carlo Conti. L'artista romano ha poi scherzato con il pubblico e con i presenti canticchiando lo stornello popolare romano Daje de tacco, daje de punta.

E poi ancora, Eros Ramazzotti, scherzando sull'errore tecnico, ha dichiarato: "Quelli della Rai mi devono pagare. Sono stato io. Vi voglio far vedere cosa c'è qui dietro. Hanno speso 300miliardi, e poi c'è un cavo…". "Non toccare niente, mi raccomando", è intervenuto Conti, facendo sorridere il pubblico.