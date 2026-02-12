Aurora Ramazzotti canta con papà Eros: per il debutto del tour sceglie il “granny style”

Ieri è stata una giornata speciale per Eros Ramazzotti: ha dato il via al suo nuovo tour, diventando protagonista della tappa zero a Mantova. Sul palco ha intonato tutti i suoi più grandi successi, facendo cantare a squarciagola il pubblico presente e dando prova di non aver perso "lo smalto". Durante lo show, inoltre, è stato raggiunto da un ospite speciale, la figlia Aurora Ramazzotti, che non ha esitato a salire sul palco per duettare con lui sulle note di Un angelo non è. Cosa ha indossato per questa "improvvisata"?

Il look granny di Aurora Ramazzotti

Non è una novità che Aurora Ramazzotti sia la prima fan di papà Eros, anzi, ormai da anni presenzia tutti i concerti che può, immortalandosi tra il pubblico mentre canta ogni canzone in scaletta. Questa volta, dopo essere diventata protagonista di un video selfie al motto di "Si riparte", è salita addirittura sul palco. I due hanno duettato tenendosi per mano, dando vita a un toccante momento papà-figlia. Per l'occasione Aurora ha seguito il trend del "granny style" con un look che sembra essere "rubato" dall'armadio della nonna, anche se è stato reinterpretato in chiave contemporanea. Ha infatti abbinato un gilet di lana blu notte a una camicia bianca con le maniche corte e a sbuffo, completando il tutto con una gonna midi ampia e scampanata e un paio di collant in tinta super coprenti.

Aurora Ramazzotti con gli occhiali da vista maxi

A fare la differenza nel look di Aurora Ramazzotti è stato un accessorio in particolare: un paio di occhiali da vista oversize con la montatura tonda e metallica, anche questi in pieno "granny style". Ha poi esaltato lo sguardo con un trucco smokey sui toni del marrone, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati sulle punte. Insomma, la figlia di Eros ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion: cura il suo stile nei minimi dettagli anche quando non è prevista affatto un'apparizione pubblica.