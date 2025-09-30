Aurora Ramazzotti in vacanza a Monaco: si veste da bavarese per l’Oktoberfest

Fino alla prossima domenica, il 5 ottobre, Monaco di Baviera ospiterà l'Oktoberfest, l'iconico evento a tema birra che ogni anno attira turisti da ogni parte del mondo. Per l'occasione l'area di Theresienwiese viene trasformata in un enorme lunapark con giostre, intrattenimenti di ogni tipo e naturalmente gli stand delle aziende locali che producono birra. Dopo Ilary Blasi, che ormai da anni con Bastian Muller partecipa al grande evento, negli ultimi giorni è arrivata anche Aurora Ramazzotti, che naturalmente ne ha approfittato per vestirsi da bavarese: ecco cosa ha indossato per la vacanza con Goffredo Cerza e alcuni amici.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza all'Oktoberfest

L'avevamo lasciata in versione glamour alla Milano Fashion Week, ora ritroviamo Aurora Ramazzotti alle prese con il viaggio che sognano di fare tutti gli amanti della birra, quello all'Oktoberfest di Monaco di Baviera. La figlia di Michelle ha approfittato del weekend per volare alla volta della Germania in compagnia del compagno Goffredo: lasciato il piccolo Cesare a casa della nonna, i due si sono goduti qualche ora all'insegna della follia e del divertimento insieme ad alcuni cari amici.

Aurora Ramazzotti

A documentare l'esperienza sui social è stata Aurora che, al motto di "Prost" (parola tedesca che si usa per brindare), si è lasciata immortalare con un enorme boccale tra le mani in uno degli stand presenti.

Leggi anche Dove sono in vacanza Aurora Ramazzotti e l'amica del cuore Sara Daniele

Aurora vestita da bavarese

I look tradizionali per l'Oktoberfest di Monaco

Per rendere l'esperienza ancora più incredibile Aurora Ramazzotti ha rispettato una delle storiche tradizioni locali, quella di partecipare all'Oktoberfest in abiti bavaresi.

Goffredo Cerza vestito da bavarese

Lei ha indossato il cosiddetto "Dirndl", ovvero il look tradizionale composto da camicia con maniche a sbuffo e abito a effetto corsetto con gonna ampia e bustier smanicato, mentre Goffredo ha sfoggiato dei pantaloncini di pelle abbinati alle bretelle e alla classica camicia a quadri. Brindisi, giochi e gadget originali: la coppia si è goduta al massimo questo weekend "alcolico" da genitori in vacanza.