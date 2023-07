Aurora Ramazzotti e la consapevolezza di un corpo nuovo da amare: “Diamogli tempo senza stress” “Il cambiamento del corpo è una parte delicata” ha scritto Aurora Ramazzotti. La pancia nel post parto fatica a sgonfiarsi: “È un compagno di viaggio fedele”. Ma ha ricordato l’importanza di darsi tempo senza stress.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti ora che è mamma si guarda allo specchio con occhi nuovi, diversi. Quel col proprio corpo, un corpo nuovo e che sta cambiando, è un rapporto in continua evoluzione. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha partorito da poche settimane: ha scelto di non mostrare il piccolo Cesare sui social per il momento, ma continua a parlare della sua esperienza con la maternità a 360 gradi. La gravidanza, il parto, le paure, le piccole scoperte quotidiane, il rapporto col compagno (e padre del bambino) Goffredo Cerza: alla sua community parla apertamente di tutto ciò che sta vivendo, con la massima serenità e trasparenza. Vale anche per il rapporto con lo specchio, inevitabilmente tema caldo in questo momento della sua v ita. È un argomento di discussione che le viene sottoposto spesso e che affronta con sincerità, senza nascondere le sue paure, ma cercando al tempo stesso di dare un messaggio positivo.

Aurora Ramazzotti allo specchio

Il mum shaming è quel costante senso di inadeguatezza che viene riversato sulle neo mamme, a cui spesso viene fatto pesare il cambiamento a cui il loro corpo è andato incontro, con la gravidanza e il parto. I chili in più, la pancia che non si sgonfia: c'è un vero e proprio accanimento, il corpo delle neo mamme viene giudicato e criticato con cattiveria gratuita, solo per evidenziare il confronto col "prima". È un fenomeno che ha sperimentato anche Aurora Ramazzotti. Gli haters si divertono spesso a farle notare che il suo corpo è diverso, più morbido rispetto a un anno fa.

Lei ci ha scherzato sopra, con l'ironia che la contraddistingue, ma sa benissimo che le parole feriscono e hanno un potere molto forte soprattutto sulle menti più fragili. Lei al momento ha un rapporto pacifico e sereno con lo specchio: sa che quel corpo nuovo parla di vita. Sì, è un corpo nuovo e diverso, serviranno tempo e pazienza per ritrovare un equilibrio pieno, ma non ha fretta: si sta prendendo il suo tempo. Ecco perché, anche indossando il bikini a poche settimane dal parto, ha scelto di mostrarsi senza filtri: proprio per far vedere com'è un corpo vero e autentico e slegarlo dal concetto di vergogna.

Tante follower, vedendo in lei un esempio, considerandola un'amica della porta accanto, le chiedono consigli. A una follower, la neo mamma ha spiegato che la pancia, per esempio, fatica a sgonfiarsi. L'ha definita un "compagno di viaggio fedelissimo". Al momento non dà troppo peso a questo elemento: "Non mi interessa quasi per niente. Se ne andrà prima o poi, vi ricordo che sembravo un dirigibile, il corpo ha bisogno di tempo! Diamoglielo senza stressarlo" ha scritto.

È un discorso molto ampio che ha meglio chiarito rispondendo alla domanda di un'altra follower. Si è concentrata sull'importanza di darsi del tempo per vivere tutto con la giusta consapevolezza: "Il cambiamento del corpo è sicuramente una parte molto delicata della gravidanza e del post partum e non va assolutamente sottovalutata. Bisogna essere preparate psicologicamente ad accogliere quello che il nostro corpo attraverserà. Non solo il lato estetico con cui fa a botte, ma anche perché si vivono sensazioni forti. Vivere le cose con consapevolezza è importantissimo" ha spiegato.