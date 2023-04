Aurora Ramazzotti mostra il corpo dopo il parto: “L’immagine allo specchio non mi fa paura, racconta vita” A pochi giorni dal parto Aurora Ramazzotti pubblica un selfie in intimo mostrando il corpo e rivelando: “Non evito più la mia immagine riflessa. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò”.

A pochi giorni dal parto Aurora Ramazzotti non nasconde il corpo, lo rivela, mostrandolo sui social con un album fotografico accompagnato da un lungo post in cui racconta del suo personale rapporto con lo specchio e con la sua immagine riflessa. Aurora è l'emblema, il simbolo, di una generazione di donne che ha scelto di rompere le "regole della perfezione", una perfezione falsa e irreale. Una generazione di giovani donne che questa irreale perfezione ha scelto di combatterla utilizzando anche i social network.

Aurora Ramazzotti mostra il corpo senza filtri

Spesso Aurora si mostra su Instagram al naturale e senza filtri, condividendo sui social momenti di vita quotidiana. Lo ha fatto anche quando ha mostrato ai fan il momento dell'allattamento o quando ha pubblicato il suo primo selfie dopo il parto. Sono moltissime le donne che dopo aver partorito non accettano il corpo che cambia e questo spesso avviene per il peso delle critiche, per i commenti negativi e per i canoni di bellezza ancora troppo stringenti. Aurora Ramazzotti ha, ancora una volta, avuto il coraggio di esporsi sui social mostrando il suo corpo post parto e affrontando un tema importante, quel del rapporto che abbiamo con lo specchio e con la nostra immagine riflessa.

Evitavo di incrociare la mia immagine nello specchio

L'influencer e conduttrice televisiva ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini in cui appare in intimo, con reggiseno e slip neri, dinanzi allo specchio di casa sua. Nelle foto mostra il fisico dopo il parto, ad accompagnare gli scatti un lungo commento in cui racconta a cuore aperto e con grande sincerità il suo rapporto non sempre facile con il corpo e con l'immagine riflessa nello specchio, immagine che più volte in passato a scelto di evitare. "A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio – scrive Aurora nel post – da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita. Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine." Aurora racconta dunque il rapporto difficile che molti adolescenti hanno con la propria immagine, con la propria fisicità.

Più volte la figlia di Michelle Hunziker ha confessato di aver sofferto molto quando era più piccola per il paragone con l'aspetto fisico della madre e per tutti i commenti degli haters che si scagliavano contro di lei. "Era successo e basta – prosegue Aurora nel post – che con quell’immagine riflessa fosse nata una relazione disfunzionale, pericolosa. Come ogni relazione di quel tipo si alternavano momenti di pacata serenità a lotte furiose.

Oggi lo specchio non mi fa paura, il mio corpo racconta

Aurora Ramazzotti rivela poi il momento in cui si è spezzata la relazione tossica con lo specchio, con i selfie perfetti e con la sua immagine: "L’ho capito solo dopo che il mio errore stava nel credere che fosse cambiando quell’immagine che avrei sanato la relazione frammentata. Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni “no” anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro".