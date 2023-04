Aurora Ramazzotti, nella prima foto con Cesare mostra la pancia post-parto: “il corpo è magico” Aurora Ramazzotti è da sempre una paladina di body positivity e anche ora che è mamma ha voluto rivelare tutta la verità sul corpo post parto. Nel suo primo selfie con Cesare non ha esitato a mostrare la pancia post-gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha partorito da poco più di 10 giorni e ora si sta godendo la nuova vita da mamma fatta di poppate, pannolini e notti in bianco. Sebbene si sia presa una piccola pausa dai social per rendersi conto di tutto quello che le è accaduto, ora è tornata a postare regolarmente, dando prova di non essere mai stata così bella e raggiante. Naturalmente non ha esitato a ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri, dagli amici più cari ai fan sparsi per tutta l'Italia. Si è mostrata senza trucco mentre era ancora in clinica, ha documentato la prima uscita con Cesare a Pasqua e ora ha rivelato anche la pancia post-parto: ecco le foto.

Il primo selfie di Aurora e Cesare

Dopo aver documentato tutti i dettagli della gravidanza, dai look premaman all'insegna del glamour ai consigli sul travaglio ricevuti dai fan, ora Aurora non può fare a meno di descrivere la sua nuova vita da mamma. Da sempre sostenitrice della body positivity, anche per il post parto ha deciso di stravolgere le convenzioni. A differenza della maggior parte delle star che si mostrano in perfetta forma pochi giorni dopo la nascita di un figlio, lei non ci ha pensato su due volte a immortalarsi con la pancia post-partum. Lo ha fatto in versione acqua e sapone con il piccolo Cesare tra le braccia, aggiungendo nella didascalia "Il corpo è magico".

Aurora Ramazzotti a 10 giorni dal parto

Perché Aurora aveva i capelli in piega prima del parto

Sempre sui social Aurora Ramazzotti ha condiviso anche l'ultimo selfie scattato prima della nascita del bebè. Si trovava in clinica, indossava un pigiama a righine bianche e blu e sfoggiava con orgoglio il pancione. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Aveva i capelli perfettamente in piega. Nella didascalia ha poi chiarito: "Questo è stato l'ultimo momento in cui ho potuto vedere la pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro. P.s. Mi ero fatta la piega in clinica in attesa delle contrazioni". Insomma, per non lasciarsi travolgere dall'ansia Aurora ha pensato bene di chiamare il parrucchiere: quante sono le mamme che sognano di avere un aspetto tanto curato a poche ore dal parto?