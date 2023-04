Aurora Ramazzotti a 6 giorni dal parto: “L’allattamento è un’esperienza davvero intensa” Aurora Ramazzotti ha ricominciato a postare sui social a 6 giorni dal parto e, oltre a mostrarsi meravigliosa in versione acqua e sapone, ha anche parlato della sua esperienza con l’allattamento.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da appena 6 giorni, ha messo al mondo il piccolo Cesare Augusto e non potrebbe essere più felice. Dopo aver documentato l'intera gravidanza sui social con post e Stories, ha deciso di prendersi una breve pausa da Instagram, così da rendersi conto davvero di tutto ciò che le era accaduto. Sebbene ad oggi non sia particolarmente attiva come in passato, di recente è tornata a postare e, oltre a mostrare il primo adorabile look del bebè, ha anche rivelato dei dettagli inediti della sua "nuova vita". Ha ringraziato tutti coloro che le hanno dedicato un pensiero e ha anche parlato della sua esperienza con l'allattamento.

Le parole di Aurora Ramazzotti dopo il parto

Sono passati solo 6 giorni dal parto ma Aurora Ramazzotti è già tornata sui social per aggiornare i fan che le chiedevano notizie dopo l'insolita assenza. Le sue parole sono state: "Volevo rompere il silenzio con questo look 6 giorni post-parto. Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bimbo "funziona", fa quello che deve fare: dorme, fa la cacca, un botto di cacca. È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, dicono sia normale anche perché sto provando l'allattamento, un'esperienza davvero intensa, ma poi vi racconterò tutto quanto. Per me la cosa più emozionante adesso è vedere Goffredo con il bambino". Nelle Stories successive ha poi risposto a una followers che ha fatto riferimento ai capezzoli post-allattamento, dicendole con ironia "Li sento che mi parlano. Gli sono vicina".

Aurora Ramazzotti a 6 giorni dal parto

Aurora Ramazzotti, la bellezza acqua e sapone di una neomamma

Per la sua prima volta sui social in versione mamma Aurora non poteva che lasciare spazio alla bellezza al naturale. Sarà perché è impegnata col piccolo o perché semplicemente preferisce riposarsi nel pochissimo tempo libero, ma la cosa certa è che non ha esitato a mostrarsi in tuta e col viso libero dal trucco. Nonostante il look acqua e sapone, ha dimostrato di essere lo stesso bellissima: la maternità le dona un'incredibile luce anche quando la stanchezza si fa sentire e la sua espressione non potrebbe essere più raggiante. Insomma, Aurora è una mamma assolutamente "normale" che si gode il momento magico che la vita le ha concesso.