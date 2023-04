Aurora Ramazzotti torna sui social con Cesare: il primo baby look è con stelline e quadretti Aurora Ramazzotti dopo alcuni giorni di silenzio post parto, è tornata sui social per salutare i follower e condividere la prima foto del piccolo Cesare.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti è tornata a casa dopo il parto. Per lei e il compagno Goffredo Cerza comincia una nuova vita, una vita in tre, assieme al piccolo Cesare. Il bambino è nato in una clinica in Svizzera, che la 26enne ha scelto per un motivo ben preciso: è quella dove sono nate sia lei che Michelle Hunziker. La neo mamma è circondata di amore e si sta godendo questi momenti all'insegna della privacy, senza troppa esposizione mediatica. Ovviamente la curiosità di fan e follower è tanta, dunque sta condividendo con loro alcuni momenti sporadici di questa nuova quotidianità scandita da pannolini e poppate. Dopo alcuni giorni di silenzio è tornata sui social proprio per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni e per ringraziare dei tanti messaggi di auguri. Ha mostrato anche la prima foto di Cesare.

Aurora Ramazzotti torna sui social dopo il parto

Aurora Ramazzotti è tornata sui social per salutare la sua community, con cui ha un rapporto di grande amicizia e confidenza. Ha sempre aggiornato i follower sul procedere dei 9 mesi di gravidanza: allo stesso modo ha voluto tranquillizzarli sulle sue condizioni di salute e su quelle del piccolo Cesare. Ha esordito ironizzando sul suo outfit casual e casalingo: "Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look sei giorni post partum. Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa tanta cacca. È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l'allattamento. È un'esperienza davvero intensa. Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello. Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto" ha detto nelle Instagram Stories.

La prima foto di Cesare

Tutti chiedono di Cesare e Aurora Ramazzotti non ha resistito: ha condiviso la prima tenera foto del bambino, ovviamente nascondendone il volto, per proteggerne la privacy. Nello scatto il piccolo indossa un completino con doppia stampa: la magliettina è decorata con delle piccole stelle mentre i pantaloni hanno l'iconica stampa vichy. I quadretti pic-nic sono amatissimi dalle cleebrities e sempre gettonati sulle passerelle, non passano mai di moda