Dove ha partorito Aurora Ramazzotti e come ha scelto la clinica

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni è stata pochissimo sui social: ha scelto di godersi ogni istante assieme al piccolo Cesare, assaporando i primi momenti da mamma in piena privacy. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha dato alla luce suo figlio il 30 marzo e ha subito condiviso la sua gioia con fan e follower, mostrando la manina del tanto atteso primogenito. Ha poi tranquillizzato la community mostrandosi nel letto d'ospedale: è stato il suo primo selfie dopo il parto, completamente acqua e sapone, raggiante di felicità. "Ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno appena avrò capito meglio cosa è appena successo" ha scritto, comprensibilmente un po' disorientata dalla grande novità. L'influencer è pronta a tornare a casa, ha lasciato la clinica dove ha partorito: ecco quale struttura ha scelto e perché.

Dove ha partorito Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono pronti per la loro nuova vita in tre, assieme al piccolo Cesare. La neo mamma sta per tornare a casa, ha lasciato la clinica dove ha partorito. Si tratta della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera. È la stessa dove ha partorito Barbara Berlusconi, che l'ha scelta per far nascere i suoi cinque figli. La 26enne aveva fatto visita alla clinica lo scorso dicembre: era stata avvistata lì assieme a Michelle Hunziker, le piccole Sole e Celeste, Goffredo Cerza.

Perché Aurora ha scelto la clinica Sant'Anna in Svizzera

Sembra che Aurora Ramazzotti non abbia avuto dubbi, nella scelta della struttura dove partorire. È lì che è nata lei stessa e a sua volta Michelle Hunziker, quindi è un luogo a cui l'intera famiglia è sentimentalmente legata. "Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto, io sono nata lì" ha raccontato lei stessa su TikTok in un video in cui ha mostrato la sua bump evolution. Si tratta dell'evoluzione della pancia, che lei ha testimoniato mese dopo mese per vedere i cambiamenti del corpo che si trasforma per dare la vita.