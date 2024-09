video suggerito

Aurora Ramazzotti posa in intimo (e spiega come non staccare le etichette dai reggiseni) Aurora Ramazzotti ha posato in intimo per un nuovo progetto lavorativo ma non ha esitato a rivelare alcuni dettagli divertenti del backstage: ecco qual è il divertente consiglio che ha dato ai followers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti è tornata a lavorare dopo aver trascorso l'estate tra vacanze in famiglia e lavori di ristrutturazione della nuova casa milanese. Naturalmente non può fare a meno di servirsi dei social per documentare gli impegni professionali che l'hanno vista protagonista di recente e ogni volta non perde mai l'ironia che da sempre la contraddistingue. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante uno shooting in intimo, in occasione del quale ha rivelato qual è il rimedio fai da te di cui si serve regolarmente per staccare le etichette dai completini di lingerie appena acquistati: ecco cosa ha consigliato di "non fare" ai suoi followers.

Lo shooting in intimo di Aurora Ramazzotti

Il nuovo anno lavorativo per Aurora Ramazzotti è cominciato con un progetto inedito: scelta come volto di Intimissimi, ha posato con alcuni pezzi della collezione A/I 2024-25 del brand, lasciando emergere tutta la sua innata femminilità. Sul suo profilo Instagram ha postato alcune anteprime dello shooting, mostrandosi meravigliosa tra body neri di pizzo e sensuali coordinati total white, capi destinati a diventare dei veri e propri must nella prossima stagione. Nella didascalia che accompagna l'album ha poi commentato con ironia: "A chi non è mai capitato di aggirarsi per i corridoi di Palazzo Bovara in intimo sorseggiando un ottimo caffè?", sottolineando quanto siano distanti dalla realtà le foto in lingerie realizzate nelle stanze di monumenti storici.

Il backstage dello shooting

L'ironico consiglio di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle ha però dato il meglio di lei in fatto di simpatia nelle Stories. Si è immortalata allo specchio mentre provava uno dei completini intimi della nuova collezione del brand, mostrandosi di spalle mentre strappava con irruenza l'etichetta del reggiseno. Niente forbici, si è servita solo delle mani, rischiando di rovinare il delicato tessuto di pizzo. Non sorprende, dunque, che nella didascalia abbia commentato con ironia dicendo: "Non staccate le etichette come faccio io (lo so che lo fate)". Insomma, ancora una volta Aurora ha dimostrato di essere "una di noi", non avendo paura di rivelare cosa accade davvero quando si indossa un capo di lingerie appena acquistato.

Leggi anche Aurora Ramazzotti rivela i colori della nuova casa: salotto viola e carta da parati sul soffitto