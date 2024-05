Aurora Ramazzotti, le foto estive al naturale insieme al fidanzato Goffredo Cerza

video suggerito

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti è da sempre una grande fan dell'assenza di filtri sui social. L'influencer non ha mai esitato a mostrarsi al naturale, senza trucco e senza filtri, soprattutto durante la gravidanza e dopo l'arrivo del figlio Cesare. Per la prima foto estiva del 2024, la conduttrice ha postato su Instagram alcuni scatti in costume con il fidanzato Goffredo Cerza ricevendo tantissimi complimenti per la scelta di non utilizzare né filtri né alcune modifiche.

La foto estiva di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

"Queste foto molto carucce scattate da mio fratello Gabrio ci sono costate circa 30 punture di zanzara a testa. Un grazie speciale a quella che mi ha punto esattamente al centro della fronte con una precisione direi geometrica", scrive Aurora Ramazzotti su Instagram. Nelle foto condivise la conduttrice abbraccia il fidanzato Goffredo Cerza e poi, con un primo piano divertente, mostra la puntura di zanzara in volto e quelle sulla schiena del compagno.

Uno scatto fatto dal fratello di Aurora Ramazzotti

Da sempre molto distaccata rispetto alle critiche che riceve dagli hater, soltanto pochi giorni fa l'influencer era stata criticata per essersi vestita di nero alla cresima della sorella Sole: a queste critiche Ramazzotti aveva risposto ironicamente, "arrestatemi, avanti". Ramazzotti ha incassato il plauso dei suoi follower che hanno apprezzato la scelta di mostrarsi autentica, "una ragazza acqua e sapone". Una follower ha scritto un commento sottolineando l'importanza di "postare foto senza filtri. Brava..spero che le ragazzine seguano il tuo esempio".

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Ramazzotti è molto attenta al tema della percezione e dell'impatto dei social sulle persone e sulla nostra mente:per questo, per ora, ha scelto di non mostrare il volto del figlio Cesare e spesso sfrutta il suo profilo per trattare di tematiche relative alla salute mentale. Molte mamme, poi, hanno apprezzato anche la scelta di non censurare o modificare le imperfezioni dovute ai momenti di gioco con il figlio Cesare: una normalità rara nei social di oggi.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza